Cardi e Megan tornano a collaborare: dopo WAP c’è Bongos

Cardi e Megan hanno deciso di rompere di nuovo l’internet tornando con un duetto a distanza di tre anni da quel volgarissimo WAP che ha scatenato gli indignati.

WAP, infatti, è l’acronimo di Wet A$$ Pu$$y e non devo certo svelarvi il significato, già lo sapete. Una polemica cavalcata anche da altri brand, come Starbucks che ha lanciato una bevanda con quel nome o Kylie Jenner che ha preso parte alle riprese del video.

WAP di Cardi B nel linguaggio dei segni è la cosa più ipnotica che vedrai oggi https://t.co/YeWCkWVrGz — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 5, 2023

Era il 2020, c’era il Covid, eravamo chiusi in casa e i trend di TikTok con quell’audio spopolavano.

A distanza di tre anni Cardi B e Megan Thee Stallion hanno deciso di riunire le forze e di tornare con un nuovo singolo che uscirà questo venerdì. Il titolo? Bongos.

Cant’ wait.

La copertina, come nel caso di WAP, anche questa volta è molto fine e di classe.

🚨 Cardi B and Megan Thee Stallion to release new collaboration ‘BONGOS’ this Friday. pic.twitter.com/HEZQmFNeiU — Pop Base (@PopBase) September 5, 2023

🚨 Cardi B & Megan Thee Stallion will release their new collaboration, #Bongos this Friday. pic.twitter.com/3YNKMQuZKm — Pop Crave (@PopCrave) September 5, 2023