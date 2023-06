Oriana e Daniele sono tornati insieme dopo le liti social: le foto

Dopo giorni di faide social a colpi di frecciatine, attacchi e accuse di ogni tipo, da 48 ore Oriana e Daniele sono in silenzio stampa. I fan hanno subito pensato a una reunion e pare sia proprio così. I due stamani erano nella stessa palestra a Verona (qualcuno ha scattato anche delle foto) e a quanto pare ci stanno riprovando. Anche Alessandro Rosica ha confermato che la coppia starebbe cercando di rimettere insieme i cocci: “Gli Oriele dopo tutto ciò che si sono detti e fatti ci stanno riprovando. Ma come vi ho detto stamane, stasera ne parlerò“.

La notizia però stupisce solo chi non ha seguito bene Dal Moro e la Marzoli al Grande Fratello Vip. I due infatti nella casa di Cinecittà riuscivano a litigare e a dirsene di tutti i colori per poi far pace qualche giorno dopo e tornare anche più uniti di prima.

“Se mi innamoro io l faccio davvero e lo sono tanto di questo ragazzo. Nonostante quello che è successo i sentimenti ci sono., Non voglio che vengano messi in dubbio. Fino a ora non ho detto molto di ciò che è accaduto. Anche perché è successo tutto nel giro di pochi giorni. Lui è uno che si lascia trasportare e dice le cose senza pensarci troppo. Diciamo che è molto impulsivo. Non mi va di parlarne male nonostante la situazione non sia bella. Mi sarebbe piaciuto un finale diverso, perché mi sono innamorata. Non so cosa succederà in futuro, però non mi è piaciuto quello che ha pubblicato in questi giorni. Sono molto delusa e non voglio andare oltre per non fare polemiche”.