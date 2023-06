Il pronipote di Papa Paolo VI si è sposato col fidanzato

C’è stato un matrimonio omosessuale (pardon, un’unione civile) nella famiglia Montini, dato che lo scorso weekend Giulio Montini ha detto sì al suo compagno Matteo. Giulio è il pronipote di Papa Paolo VI che ha regnato con questo nome fra la metà degli anni ’60 fino alla fine degli anni ’70.

La cerimonia fra Giulio e Matteo si è tenuta a Capriano del Colle in provincia di Brescia. Il sindaco Stefano Sala ha officiato la cerimonia che ha coinvolto 250 persone. La notizia ha ovviamente fatto il giro dei social e del web, dato che è la prima volta che un parente diretto di un Papa si unisce civilmente insieme a un altro ragazzo.

Il nonno di Giulio Montini, Ludovico Montini, era infatti il fratello di Gian Battista Montini conosciuto poi come Papa Paolo VI. L’uomo è morto nel 1978 a causa di un edema polmonare all’età di 80 anni e di fatto non ha mai conosciuto il pronipote.

Papa Paolo VI e il presunto outing nel 1976: “Il Papa è gay e sta con Paolo Carlini”

Come riporta fedelmente Gay.it, lo scrittore francese Roger Peyrefitte nel 1976 fece outing al Papa, dichiarando pubblicamente che Papa Paolo VI era gay e aveva una relazione con l’attore Paolo Carlini. La storia si diffuse, ma fu successivamente smentita da varie fonti, che considerarono l’affermazione di Peyrefitte una bugia motivata dalla sua insoddisfazione verso il magistero di Paolo VI riguardo all’omosessualità.

Lo stesso Paolo VI decise di affrontare personalmente la questione durante l’Angelus della Domenica delle Palme del 1976. In quell’occasione dichiarò di essere oggetto di scherno e calunniose insinuazioni, ringraziando coloro che avevano dimostrato solidarietà.

Apertamente il Pontefice non ha mai parlato dell’attore Paolo Carlini né del rumor, così come quest’ultimo non ha mai commentato la notizia né si è mai fatto vedere pubblicamente in Vaticano. Nel dubbio, auguri agli sposi!