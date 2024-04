“Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore” Una comunità a lutto per la scomparsa di Alfonso, aveva solo 43 anni: cosa è successo 

Aveva solo 43 anni Alfonso Iovane, un volontario della Protezione Civile che purtroppo è venuto a mancare a seguito di un malore improvviso. Il triste fatto si è verificato presso Potenza Picena, una località in provincia di Macerata.

Alfonso Iovane si spegne al 43 anni: chi era il volontario della Protezione Civile?

Qualche ora fa un volontario della Protezione Civile attivo presso Potenza Picena è venuto a mancare a seguito di un brutto malore. L’uomo rispondeva al nome di Alfonso Iovane e aveva solamente 43 anni. L’uomo era molto ben voluto nel suo paese ed è stato descritto come una persona gentile che non si tirava mai indietro nonostante le difficoltà.

Di lui non si hanno molte notizie ma sappiamo che lavorava nella Protezione Civile dal 2017 e che amava moltissimo ricoprire questo ruolo. È sempre stato attivo per il benessere del paese ed è stato a lungo un punto di riferimento per tutta la sua comunità.

Prima di avvicinarsi a questo mondo aveva ricoperto il ruolo di portiere nella squadra di calcio del suo paese. Per quanto riguarda la sua professione, invece, lavorava in qualità di operaio presso la notissima azienda Clementoni.

Improvviso malore pone fine alla vita di Alfonso: il ricordo di chi l’ha conosciuto

Secondo quanto dichiarato l’uomo è venuto a mancare nel corso della notte a seguito di un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. Nel suo paese e anche sul posto di lavoro era ben visto, motivo per cui tutti, quando hanno saputo la notizia, hanno reagito con estrema commozione. Questa notte è venuto a mancare il nostro amico collega Alfonso Iovane. Un ragazzo sempre gentile, mai una parola fuori posto. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore. Ci stringiamo alla sua compagna e alla sua famiglia in questo momento di grandissimo dolore.

Queste sono state le parole che la Protezione Civile ha deciso di esprimere in ricordo del loro collega. Per quanto riguarda invece la data dei funerali questa non è ancora stata comunicata, ma probabilmente la comunità riceverà questa notizia nelle prossime ore.