Onntrack Portable Pro+ GPS Tracker – Tracciamento gratuito a vita! Auto, camion, camper. Localizzazione in tempo reale, resistente all’acqua. App e web

Descrizione prodotto

Tracciamento in tempo reale

Puoi seguire il tracker in tempo reale in qualsiasi momento tramite la nostra app per smartphone e sulla nostra piattaforma online.

Revisione della storia

È possibile tracciare il percorso percorso e i relativi orari.

Funzioni di allarme

Ricevi un’allarme quando il tracker si muove o si trova al di fuori della zona preimpostata.

Copertura in Europa

Il Onntrack Portable funziona in tutta l’Unione europea.

Robusto e resistente agli schizzi d’acqua

il Onntrack Portable è dotato di un case resistente agli schizzi.

Magnete superpotente

il Onntrack Portable è dotato di un magnete integrato per una posizionamento semplice e superveloce.

[NESSUN COSTO AGGIUNTIVO] Questo GPS integrato non comporta costi aggiuntivi. Quindi nessun costo per crediti, abbonamenti o tariffe di piattaforma. Nulla.

[IL TRACCIATORE AFFIDABILE] Questi sistemi GPS includono non solo il GPS, ma anche una funzione di localizzazione tramite WLAN e lbs. In questo modo, la posizione può essere determinata anche tramite le torri telefoniche quando il segnale GPS è assente.

[TEMPO REALE] Il modello Onntrack 400 può essere seguito in tempo reale sulla nostra piattaforma in qualsiasi momento. Inoltre, può attivare immediatamente un allarme quando il tracciatore si muove o esce da una zona preimpostata.

[INSTALLAZIONE SEMPLICE] I tracciatori vengono sempre consegnati pronti all’uso. Nessuna complicata inserzione della SIM o configurazione tramite SMS. Scarica l’app Onntrack, inserisci l’ID univoco del tracciatore e potrai localizzarlo direttamente nell’app.

[FUNZIONI AGGIUNTIVE] I trasmettitori sono dotati di funzioni aggiuntive come allarme di manipolazione, protezione da interferenze, registrazione degli spostamenti, copertura 2G + 4G LTE e trasmissione dati criptata.