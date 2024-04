Potrebbe esserci un nuovo pianeta sconosciuto oltre l’orbita di Nettuno

Astronomi affermano di aver trovato solide prove statistiche dell’esistenza del famoso “Pianeta 9” oltre l’orbita di Nettuno, dopo aver studiato una popolazione di oggetti distanti e instabili che attraversano l’orbita del pianeta. La ricerca di pianeti intorno a stelle lontane può essere più semplice rispetto a quella nel nostro sistema solare.

Questi metodi hanno permesso la scoperta di migliaia di esopianeti negli ultimi decenni, mentre il numero di pianeti nel nostro sistema solare è rimasto fermo a otto. La scoperta di corpi celesti intorno al nostro sole si è basata principalmente su due metodi: l’osservazione diretta nel cielo e lo studio delle perturbazioni nelle orbite di altri oggetti. Pianeti come Venere, Mercurio, Saturno, Giove e Marte sono stati scoperti attraverso osservazioni visive.

Urano fu scoperto nel 1781 dall’astronomo William Herschel, che notò un oggetto luminoso che si muoveva rispetto alle altre stelle. Nettuno fu scoperto quando l’astronomo e matematico Urbain Le Verrier realizzò che l’orbita di Urano differiva dalle previsioni della fisica newtoniana, deducendo la presenza di un altro pianeta che ne influenzava l’orbita. Nel 2015, due astronomi del Caltech presentarono prove che sei oggetti oltre l’orbita di Nettuno erano raggruppati in modo tale da suggerire che fossero “guidati” da qualcosa con una forte attrazione gravitazionale.

Nonostante le ipotesi che il pianeta potesse essere un’anomalia statistica o un bias di selezione, il team crede che gli oggetti possano essere influenzati da un grande corpo celeste oltre l’orbita di Nettuno. In un recente studio, il team ha esaminato oggetti con orbite lunghe che incrociavano quella di Nettuno, scoprendo che il loro punto di orbita più vicino al sole si trovava tra 15 e 30 unità astronomiche. Attraverso simulazioni, hanno scoperto che un modello che include un massiccio pianeta oltre Nettuno spiegava meglio lo stato stazionario di questi oggetti rispetto a simulazioni senza il Pianeta 9.

Questo modello includeva anche variabili come la marea galattica e l’influenza gravitazionale delle stelle di passaggio. Queste analisi, sebbene affascinanti, non indicano esattamente dove cercare tale pianeta. Fortunatamente, potremmo non dover attendere molto per saperne di più. “È entusiasmante che le dinamiche qui descritte, insieme a tutte le altre linee di prova del Pianeta 9, affronteranno presto un test rigoroso con l’avvio delle operazioni dell’Osservatorio Vera Rubin” ha concluso il team.

“Questa prossima fase di esplorazione promette di fornire intuizioni cruciali sui misteri delle regioni più remote del nostro sistema solare.”