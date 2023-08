Novità di Forum: da Edoardo Donnamaria, all’intelligenza artificiale

Da lunedì 11 tornerà in onda su Rete 4 e Canale 5 Forum. La nuova edizione del programma di Barbara Palombelli avrà delle importanti novità. La conduttrice ha chiesto l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella sua trasmissione, anche se per adesso non si conosce il modo in cui verrà usata. Inoltre secondo Tv Blog sarà introdotta anche una nuova figura nel tribunale più famoso della televisione italiana, quella dell’avvocato dei minori.

Le novità della nuova stagione di Forum.

“La novità più eclatante di Forum 2023-2024 sarà l’approdo nel programma della cosiddetta intelligenza artificiale. Forum sarà il primissimo programma di Mediaset a introdurre nel suo meccanismo l’intelligenza artificiale. Un elemento questo voluto proprio dalla sua conduttrice Barbara Paolombelli. – si legge su Tv Blog – Sarà dunque davvero interessante capire come questo nuovo elemento si inserirà nel rodato meccanismo nello storico programma di Canale 5. Non solo, altra novità della nuova stagione di Forum, pure questa fortemente voluta dalla sua conduttrice sarà la presenza dell’avvocato dei minori. Nelle cause dunque in cui verranno coinvolti dei minorenni, è prevista la presenza di questa nuova figura che aiuterà a tutelarli, sopratutto nei casi in cui i due genitori desiderano procedere alla separazione”.

Il ritorno del figlio al prodigo.

Lo scorso luglio Edoardo Donnamaria in un’intervista ha parlato del suo possibile comeback a Forum. L’ex gieffino è rimasto vago ed ha spiegato che sarebbe tornato se fosse riuscito ad incastrare i suoi impegni.

“Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula. Il GF è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico che io abbia mai fatto nella mia vita. In passato avevo preso in giro un amico che lo aveva fatto e adesso me ne pento. Mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa”.

Stando alle ultime indiscrezioni Edoardo è riuscito ad incastrare tutto e tornerà a Forum.