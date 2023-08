Rosanna Lambertucci, torna virale il video “…che riposa in pace accanto ad Alberto”

È diventato virale il video – che risale a più di un anno fa – di Monica Setta che dice rivolgendosi a Rosanna Lambertucci: “Devo dire che tu avevi un’altra bambina morta appena nata e riposa in pace accanto ad Alberto“.

Cercando il video della faida tra i 2 conduttori mi sono imbattuto in questo momento di grande televisione dove la conduttrice dimostra tutto il suo tatto e la sua professionalità nel trattare certe tematiche. La Sciarelli e la Danieli gli fanno un baffo alla Tetta pic.twitter.com/ORofCxChjF — alessio (@alessio___1) October 16, 2022

Chi è la bambina? E chi è Alberto?

Ora che Rosanna Lambertucci è stata confermata nel cast di Ballando con le Stelle, quel video è tornato inesorabilmente virale. A renderlo condiviso non è certo la notizia di per sé (che ha indubbiamente causato molto dolore alla conduttrice), ma la freddezza con cui lo annuncia Monica Setta durante i saluti. Il fatto risale a una puntata di UnoMattina In Famiglia e anche mesi dopo, le due donne hanno parlato di questo fatto su Rai2. Ovviamente con tutt’altri toni.

lei voleva troppo dire “tu avevi avuto un’altra bambina morta appena nata e riposa in pace accanto ad alberto” la voglia la divorava pic.twitter.com/BrURijMq38 — melo⚡️ (@lostinthwfire) July 6, 2023

Rosanna Lambertucci, sua figlia Elisa morta dopo pochi giorni dalla nascita

“Mi sono sposata molto giovane e sono stata costretta a visitare spesso gli ospedali come protagonista, a causa di gravidanze che andavano male. Dopo aver perso cinque figli, mi era nata una bella bambina che si chiamava Elisa, ma è morta dopo pochi giorni”.

“Alberto”, invece non è altro che suo marito, Alberto Amodei, scomparso prematuramente nel 2014.

La Lambertucci, checché se ne dica, avrà una bella storia da raccontare a Ballando con le Stelle.