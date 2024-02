Nothing Phone(2a), i vecchi render sono falsi: spuntano nuove immagini

A quanto pare, gli ultimi render di Nothing Phone(2a) erano un falso e il leaker che li ha condivisi si è scusato con il pubblico. Un’altra fonte ha però condiviso una nuova immagine dello smartphone midrange di Nothing, che con ogni probabilità verrà lanciato al Mobile World Congress di Barcellona: ci sarà da fidarsi?

Il leaker OnLeaks ha spiegato con un post su X che “dunque… sembra che il mio leak sul Nothing Phone(2a) fosse sbagliato. Questo NON È il vero Nothing Phone(2a): si tratta di un’immagine fake pubblicata attraverso un render non ufficiale per la stampa. Mi dispiace”. Anche il portale SmartPrix, che ha riportato il render in collaborazione con OnLeaks, si è scusato con la community, spiegando di aver preso un granchio.

La notizia, in realtà, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ai fan di Nothing, dal momento che le prime informazioni su Nothing Phone(2a) non erano proprio delle migliori. Al contrario, il render diffuso da OnLeaks spiegava che il device non avrebbe avuto alcuna Interfaccia Glifo e che avrebbe sostituito il pannello posteriore semitrasparente con uno in plastica: una vera e propria giravolta rispetto alla filosofia di design di Nothing Phone(1) e (2).

Invece, nelle scorse ore il leaker Evan Blass, che per primo aveva messo in discussione l’immagine pubblicata da OnLeaks e SmartPrix, ha pubblicato un altro render di Nothing Phone(2a). Quest’ultimo ci svela che l’Interfaccia Glifo non è realmente stata tagliata, ma verrà implementata in una forma ridotta, limitandosi a circondare con tre strisce LED la fotocamera dello smartphone.

Quest’ultima, inoltre, avrà un design circolare e si troverà al centro della metà superiore del pannello posteriore del Phone(2a). Come ampiamente prevedibile, lo smartphone avrà due obiettivi (un sensore principale e un ultra-grandangolo, entrambi da 50 MP) e un LED per il flash. Pare inoltre che il pannello posteriore resterà semi-trasparente. Questo nuovo render si sposa molto meglio dei precedenti con le prime immagini dal vivo di Nothing Phone(2a), che mostrano proprio una fotocamera posteriore in posizione centrale, e non nell’angolo in alto a sinistra del device.