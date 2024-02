Come trasferire file dal visore Meta Quest al computer? Non è complicato

Dopo aver visto come trasmettere i giochi da PC ai visori Quest con Air Link, Virtual Desktop e Steam Link, è arrivato il momento di fare il percorso inverso per scoprire come trasferire i vostri file dal visore al PC.

Se volete spostare i vostri video e le immagini acquisiti con il vostro headset VR della gamma Meta Quest sul PC, il metodo non potrebbe essere più semplice. Ce ne sono esattamente due di modi, uno per Windows e uno per macOS. In entrambi i casi, è necessario avere un cavo USB-C oppure un cavo ufficiale Meta Quest Link.

Su PC dotati di sistema operativo Windows, collegate col cavo il visore al PC ed entrate nel visore. Dovrebbe comparirvi un popup che chiede i permessi per accedere ai file del dispositivo: cliccate su “Consenti” per permettere al PC di accedervi tramite Esplora File.

Adesso tra le risorse del PC dovrebbe esserci anche il visore Quest. Entrate con un doppio clic e navigate fino a Internal Shared Storage > Oculus e qui troverete la cartella Screenshots per le immagini e la cartella VideoShots per i video registrati con il visore.

Su macOS vi servirà lo strumento Android File Transfer, che potete scaricare da questa pagina. Installatelo sul vostro computer, collegatelo con il cavo al visore e premete anche in questo caso “Consenti“. Adesso, usando Android File Transfer, potrete navigare nei medesimi percorsi nominati in precedenza, ovvero, Screenshots e VideoShots.