Norah Jones: l'8 marzo arriva 'Visions', il nono album da solista

L’8 marzo Norah Jones – cantante, cantautrice e pianista nove volte vincitrice del Grammy – pubblicherà ‘Visions’, il suo nono album in studio da solista. Una collaborazione con il produttore e polistrumentista Leon Michels che viene presentata oggi con il video ufficiale del singolo principale dell’album, ‘Running’. Il brano è stato co-scritto dalla Jones e da Michels e vede Norah alla voce, al pianoforte, alla chitarra e al basso, mentre Leon è alla batteria e al sassofono baritono.Jones ha anche annunciato le date del tour nordamericano della primavera 2024 che inizierà il 6 maggio a Boston (Mgm at Fenway) e comprendono concerti a Washington Dc (The Kennedy Center, 13 maggio), Brooklyn (Paramount Theatre, 16-17 maggio) e Manhattan (Apollo Theatre, 19 maggio).

Le prevendite dei biglietti iniziano oggi e la vendita generale inizierà il 25 gennaio. Visions è il nono album in studio di Norah Jones, un disco vibrante e gioioso con 12 canzoni nella quali la nove volte vincitrice del Grammy Award canta la sua sensazione di libertà, di ballare, di fare le cose per bene e di accettare ciò che la vita porta con sé. È lo yang rispetto all’yin di “Pick Me Up Off The Floor”, l’ultimo album di canzoni originali di Norah Jones, pubblicato all’inizio della pandemia del 2020 e che preannunciava molte delle emozioni cupe di quel periodo.

“Il motivo per cui ho chiamato l’album Visions è che molte idee sono venute nel cuore della notte o in quel momento prima di dormire, e ‘Running’ era una di quelle in cui sei mezzo addormentato e ti svegli di soprassalto: avevo una melodia e alcuni testi che mi passavano per la testa e li ho semplicemente registrati con un memo vocale” afferma Norah Jones. “Abbiamo fatto la maggior parte delle canzoni allo stesso modo: io ero al pianoforte o alla chitarra, Leon suonava la batteria e ci siamo messi a fare jamming. Mi piace la crudezza tra me e Leon, il modo in cui suona un po’ garage ma anche un po’ soul, perché è da lì che viene, ma anche non troppo perfezionato”.

Leon Michels ha suonato il sassofono nei Sharon Jones & The Dap-Kings e si è esibito con Lee Fields & The Expressions, la band di Dan Auerbach The Arcs, la Menahan Street Band e il suo progetto personale El Michels Affair. Michels e Jones hanno collaborato per la prima volta al singolo “Can You Believe” e in seguito hanno lavorato insieme all’album I Dream of Christmas del 2021. Visions vede anche il contributo del trombettista Dave Guy, del bassista Jesse Murphy e dei batteristi Brian Blade e Homer Steinweiss.