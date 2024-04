nonostante la sua età viene finalmente adottato

La storia di questo gatto anziano è riuscita a commuovere i social: nonostante la sua età avanzata viene adottato da una famiglia amorevole.

I nostri amici a quattro zampe non hanno vita facile quando entrano in un rifugio, un canile o un gattile. Devono pazientare fino a che non riescono a trovare una nuova famiglia e non sempre è semplice. È un dato di fatto, infatti, che le famiglie preferiscano adottare un cucciolo o un animale giovane per una serie di motivi. La probabilità più alta che l’animale rimanga all’interno della famiglia più a lungo, in primis. Nonostante ciò, i rifugi sono pieni zeppi di animali anziani pronti per essere adottati, come il dolce Merv.

La sua età non è più un limite, finalmente viene adottato

Quando il suo anziano proprietario è morto, Merv è stato affidato alle cure del rifugio per provare a trovargli una nuova casa. Merv è un gatto anziano che, dopo la morte del suo umano, era visibilmente angosciato, spaventato e con lo sguardo perso nel vuoto, sperduto nel nuovo ambiente.

I volontari hanno fatto del loro meglio per confortarlo con carezze e parole amorevoli, ma Merv era ancora sopraffatto dal trauma vissuto, desideroso di un ambiente più familiare. I suoi miagolii rauchi in cerca di attenzione, riecheggiavano nel rifugio ogni volta che qualcuno passava. Il gatto non capiva dove fosse andato il suo padrone o dove si trovasse. Aveva bisogno di conforto e sostegno.

Megan, presidente dell’organizzazione di soccorso, si è rivolta alla comunità per trovare una casa adottiva per Merv. Dopo aver ricevuto cure dentali essenziali dal veterinario, che hanno alleviato il suo dolore fisico, l’anziano gatto si è sentito molto meglio ed è diventato sempre più desideroso di trovare una casa per sempre.

Alla fine, una famiglia compassionevole si è fatta avanti per dare a Merv la casa amorevole di cui aveva bisogno. All’inizio era cauto, ma si è gradualmente adattato al nuovo ambiente, trovando conforto e tranquilla compagnia nella sua nuova famiglia. Nel corso delle settimane, Merv è diventato più sicuro di sé e curioso di ciò che lo circonda, trasformando il suo comportamento.

Ha iniziato ad esplorare gli ambienti con rinnovato interesse, lasciandosi alle spalle la precedente timidezza. Ogni giorno la sua personalità è sbocciata ed ha iniziato a godere dell’affetto della sua nuova famiglia. Adesso reclama i suoi posti preferiti in casa e si diverte a fare “massaggiare” sulle superfici morbide, godendosi ogni momento della sua nuova vita.