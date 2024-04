“Non uccidermi non sono un pericolo” il dramma silenzioso della zanzara gigante

Finalmente ho imparato a riconoscerla e da allora non ho più paura: che cos’è la tipula e come distinguerla da altri insetti.

La fobia degli insetti e la convinzione che possano essere tutti pericolosi ci porta spesso a porre fine alla loro vita, quando magari molti di essi potrebbero essere innocui per la nostra salute. Per questo ho imparato a riconoscere la tipula e a distinguerla da tutti gli altri suoi simili, superando un aspetto non proprio ‘gradevole’ alla vista. Ma che cos’è la tipula e come riconoscerla? La risposta che ho trovato in un video mi ha tranquillizzata.

Tipula o zanzara gigante: che cos’è e come riconoscerla

Tik Tok può anche dare l’opportunità non solo di divertirsi ma anche di imparare a distinguere gli insetti, chiarendone le caratteristiche e frenando alcune paure: è quello che è successo a me guardando un video specifico sulla tipula. In esso si chiariva che questo insetto appartenente alla famiglia dei Ditteri, sebbene non abbia un aspetto molto rassicurante in quanto molto somigliante a una zanzara ma di enormi dimensioni, non è affatto pericoloso come sembra.

E’ sicuramente grande perché lunga, ha ali scure e un corpo longilineo, tanto da essere stata spesso ribattezzata ‘zanzarona’: ne esistono oltre 1400 specie diverse e la possiamo trovare perlopiù nelle zone umide e con specchi d’acqua. Mi è capitato spesso di vederla poggiata ai muri di casa e ho notato che non è particolarmente veloce nei movimenti, anche quando tenta di scappare da un possibile predatore (in questo caso io che, temendo potesse mordermi, cercavo di allontanarla).

La tipula è realmente pericolosa? La risposta che mi ha tranquillizzata

Facendo qualche ricerca ho scoperto che la tipula adulta non è nociva per l’agricoltura e neppure per l’essere umano: in un interessante video di Tik Tok la si vede posata su una mano, quindi è ovvio che non c’è il reale pericolo che morda e questo è stato di grande sollievo. Ma allora perché in molti continuano a temerla e ucciderla? Perché probabilmente ancora non hanno capito che non è certo un insetto pericoloso!

Dal video ho capito che non solo non punge ma non è interessata al nostro sangue, anzi a questo preferisce di gran lunga il nettare dei fiori: non solo non nuoce ai raccolti ma è anche necessaria per impollinare le piante (infatti fa parte degli insetti impollinatori). Grazie a una specie di struttura tubolare detta ‘proboscide’ riesce a succhiare il nettare e a nutrirsi; semmai sono le larve a fare paura agli agricoltori!

Le larve giovani attaccano semi e piante, mentre quelle più grandi succhiano le loro radici: questi danni costringono gli agricoltori spesso a una aratura profonda del terreno e a una irrigazione più modesta, per non creare acquitrini e zone troppo umide, ambiente ideale per la crescita delle larve. Ma se noi ne vedessimo rimbalzare una sui vetri della nostra finestra, non uccidiamola perché non ci arrecherà alcun disturbo!