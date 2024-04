Credono di salvare un cane ma dopo poco avviene una scoperta sconcertante

Il cucciolo si è dimostrato essere un pericoloso predatore, molto simile ad un lupo

Vedere un cucciolo che vada spaventato sul margine della strada fa certamente stringere il cuore e lasciarlo lì al suo destino è impossibile, proprio per questo alla vista dell’animale la famiglia ha deciso di prenderlo con loro. Ci troviamo in Massachusset, una zona arida del nord America ma molto popolata, nella quale gli abbandoni sono purtroppo all’ordine del giorno. Per questo motivo la vista di un cane che vagava sul ciglio della strada non ha insospettito molto, lasciare lì il “cagnolino” sarebbe poi significato molto probabilmente condannarlo a morte certa per via dell’intenso traffico. Il salvataggio non è però finito li, l’animale così carino e apparentemente cordiale verso l’essere umano ha conquistato il cuore dei suoi salvatori che hanno deciso ti tenerlo e prendersi cura di lui, fino ad accorgersi però che quello che stavano crescendo con amore non era affatto un cane!

Salvano un cucciolo di coyote e lo curano come un cagnolino, poi la scoperta incredibile

Prendersi cura della fauna selvatica è senza dubbio un atto doveroso ma quando si parla di questo genere di animale bisogna fare molta attenzione. Detenere un animale selvatico senza le dovute licenze è infatti vietato dalla legge e quando se ne trova uno la prima cosa da fare resta quella di avvisare gli istituti preposti.

La famiglia adottiva del tenero cucciolo di Coyote Orientale non ha però subito capito che l’animale non fosse un cagnolino ed ha deciso di prestare le prime cure, è bastata tuttavia un’analisi più accurata per far sorgere qualche dubbio. Cercando su Google la verità è comunque venuta fuori abbastanza facilmente, l’animaletto soccorso non era un cane e dunque l’idea di crescerlo come tale è stata giustamente messa da parte.

Niente cuccia e croccantini, ma una chiamata al Cape Wildfire Center che ha subito mandato qualcuno per aiutare l’animale. Dopo il recupero è venuto fuori che sono diversi i casi simili registrati in quel periodo e che da lì a poco il cucciolo non sarebbe stato solo all’interno del centro, insieme ad un altro piccolo coyote abbandonato i due stanno così ritrovando la loro forma migliore in attesa di tornare a far parte del mondo selvaggio al quale appartengono. Apprendere la logica del branco ed avere spazio per favorire il loro istinto è fondamentale per questi animali che solo con una gestione accorta e sapiente possono tornare ad essere liberi ed indipendenti.

Senza dubbio l’idea di crescere un coyote può sembrare allettante, l’attenzione però non è mai troppa quando si parla di animali vissuti in completa libertà. Queste specie possono infatti essere vettori per malattie come la rabbia e, non essendo considerati animali a rischio di estinzione, se la famiglia fosse stata morsa o graffiata le sorti del cucciolo sarebbero state le peggiori ed in tutta probabilità questo sarebbe stato soppresso.

Per fortuna si tutti la storia ha però preso quasi subito la giusta piega e l’animale potrà vivere una vita felice anche dopo essere stato per qualche motivo abbandonato precocemente dai genitori.