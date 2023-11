Perde di vista il suo amato Buddy per diversi giorni: il cavallo cieco non poteva più sentire la sua voce e stava per darsi per vinto.

Con oltre 252mila apprezzamenti inoltrati alla pagina TikTok interamente dedicata al meraviglioso Buddy, nonché a ciascuno dei suoi compagni di avventure all’interno di una ridente e pacifica località immersa nella natura, questo cavallo non vedente mostra ai suoi fan in rete di avere un unico punto di riferimento nella sua vita. Ossia: la voce della sua migliore amica umana. Buddy era fuggito dalla fattoria in seguito a un brutto spavento. L’improvvisa presenza di un orso, nelle vicinanze della fattoria, aveva provocato in lui una reazione inattesa e dal quel momento in poi la ragazza che gestisce il pacifico rifugio non avrebbe più avuto sue notizie per 4 lunghi giorni.

Perde di vista il suo cavallo cieco per giorni: l’emozionante reazione di Buddy nel sentire la sua voce

La mamma umana di Buddy si descrive, nella biografia al suo profilo TikTok, come “una ragazza che sta semplicemente dando ai suoi animali la miglior vita possibile nella fattoria” e possiamo renderci conto di quanto quest’ultima affermazione sia attinente al reale osservando l’evidente premura e le nobili attenzioni che la giovane dedica a loro quotidianamente.

Nonostante la preoccupazione abbia giocato un ruolo predominante negli ultimi giorni all’interno della fattoria, da quando la giovane aveva accidentalmente perso di vista il suo amato Buddy sembrava non essere più la stessa. Non potendo, inoltre, contante sulla vista del cavallo credeva che l’esemplare potesse essere in pericolo o preda di qualche animale selvatico.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Per festeggiare il ritrovamento del cavallo non vedente la mamma umana di Buddy ha deciso di far indossare a lui il suo vestito preferito. Il mantello colorato, con la texture a stelline e le rifiniture rosse, è decisamente il capo che più dona al sensibile Buddy. Inoltre, il fantastico mantello bicolore, potrebbe svolgere anche un’ulteriore funzione. Ovvero quella di aiutare Buddy ad essere maggiormente visibile anche a coloro che potrebbero incontrarlo nuovamente sul loro cammino nell’eventualità in cui si ripeta un simile incidente nei terreni circostanti alla fattoria.

Non sono ancora ben chiare le dinamiche che hanno causato la perdita di orientamento di Buddy, abituato – com’è – a orientarsi grazie al suono della voce della sua mamma umana. Eppure, ad ogni modo, i festeggiamenti per il suo ritrovamento non si sono fatti attendere. E Buddy sembra non essere stato mai così felice di ascoltare la sua umana.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Buddy trascorre le sue giornate all’interno dell’idilliaca fattoria in compagnia anche di altri ospiti. Fra questi vi è un cavallo dal manto nero che sembra essere, a tutti gli effetti, il suo migliore amico. In una delle ultime clip condivise da @kelseynicole539, sul suo profilo TikTok, possiamo assistere ad alcuni scatti che immortalano alcun delle loro passeggiate.

@kelseynicole539The update on Buddy the blind stallion♬ original sound – kelseynicole

Dopo aver optato per la scelta di un sonoro originale nella condivisione che testimoniava il ritrovamento di Buddy, nella clip dove i 2 cavalli sono uno al fianco dell’altro, la ragazza ha preferito inserire una melodia che potesse rispecchiare la sua sensazione nell’assistere ad alcuni aneddoti riguardanti la loro amicizia. La scelta è infine ricaduta sul brano musicale dal titolo “Livin’ My Best Life” realizzato dal cantante statunitense Dylan Scott.