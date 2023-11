Cane anziano sopravvive quanto basta per portare la sposa all’altare

Il cane anziano e morente riesce a restare in vita quanto basta per accompagnare la sposa all’altare: gesto che la sua umana non dimenticherà.

Al giorno d’oggi un animale domestico non è considerato soltanto un quattro zampe da compagnia, bensì come un membro effettivo della famiglia. Lo si accudisce e lo si tratta proprio come si farebbe con qualunque persona e questo perché l’affetto che dimostrano nei confronti della loro famiglia è infinito.

Talmente è importante un quattro zampe all’interno della famiglia che lo si vorrebbe vedere partecipare durante uno dei momenti più importanti della propria vita, come il matrimonio. Una donna di nome Kelly desiderava da tempo che il suo fedele Charlie la accompagnasse all’altare, ma le sue condizioni di salute gli l’hanno quasi impedito.

Il cane anziano accompagna la sposa all’altare e realizza il suo sogno

Il matrimonio da sogno di Kelly O’Connell, in Colorado, è stato reso ancora più speciale dalla presenza del suo cane malato, Charlie, portato all’altare dalla sua damigella d’onore. Il cucciolo anziano è un mix labrador nero di 15 anni, a cui era stato diagnosticato un tumore al cervello cinque mesi prima della cerimonia.

Nonostante i suoi problemi di salute, Charlie ha percorso la navata ricoperta di fiori ed erba zoppicando, ma non è stato in grado di alzarsi e seguire la sua padrona dopo l’inizio della cerimonia. Così, la sorella di O’Connell, Katie Lloyd, ha preso in braccio Charlie e ha proseguito lungo la passerella, posizionandolo poi di fronte a Kelly e al suo nuovo marito, James Garvin.

Durante e dopo la cerimonia, tutti i presenti sono stati incredibili con l’anziano Charlie: tutti si sono inginocchiati e hanno espresso dell’affetto al cane. Anche il quattro zampe non poteva essere più felice di trovarsi lì insieme alla sua famiglia.

Charlie, sfortunatamente, ha attraversato il ponte dell’arcobaleno appena nove giorni dopo il matrimonio tra Kelly e James. Kelly e James nonostante fossero preparati a quella perdita, affrontare il dolore del lutto è un percorso duro. Tuttavia la coppia di neosposi si è detta molto felice del fatto che Charlie sia riuscito a presenziare al matrimonio. Le toccanti immagini catturate dalla fotografa di matrimoni Boulder Jen Dziuvenis, hanno fatto il giro del web.

Kelly ha adottato Charlie dopo che era stato abbandonato in un carrello della spesa fuori da un negozio di alimentari di Buffalo, New York, in pieno inverno. All’epoca aveva solo 19 anni, frequentava la scuola per tecnici veterinari e non avevo intenzione di diventare proprietaria di un animale domestico. Tuttavia, quando l’ha visto, ha capito immediatamente che sarebbe stato il suo cane e che sarebbero stati sempre insieme.

Quando Kelly ha incontrato James, anche lui veterinario, sei anni fa, il suo primo pensiero è stato se fosse piaciuto a Charlie, mettendolo sempre al primo posto. L’affettuosa proprietaria, descrive Charlie come un cane super energico, tanto che i due correvano spesso insieme. “Era il mio compagno di allenamento per la maratona, poteva correre per 20 miglia con me, lo amava assolutamente“, racconta Kelly all’emittente locale.

Proprio durante uno di quegli allenamenti, Charlie ha avuto la prima crisi, a cui è seguita la diagnosi di tumore al cervello. Kelly ha raccontato che vedere un cane energico come lui perdere le forze velocemente è stato estremamente difficile. Ma è grata per tutti gli anni che hanno passato assieme e non dimenticherà mai.