Come prendere in braccio un cane medio-grande: il modo giusto

Se il cane medio-grande si fa male, come si fa a prendere in braccio l’animale senza farsi e fargli male? Ecco l’aiuto degli esperti.

Ci sono diversi tipi di razze di cani, da molti piccoli a taglie grandi. Ogni persona ha una predilezione per uno rispetto ad un altro, questo dipende molto dall’esperienza, da come si vive, dallo spazio che si a a disposizione e una serie di aspetti che devono essere sempre valutati.

Spesso, ci ritroviamo a dover prendere in braccio il cane. Se è piccolo non c’è nessun problema, ma come prendere in braccio un cane medio-grande? Le dimensioni e il peso sono abbastanza grandi da rendere difficile questa operazione. Però, la possibilità e la necessità può presentarsi.

Allora, è molto meglio essere informati e sapere come fare. Innanzitutto, per non fare male al cane e poi per non fare male a noi stessi con posture o movimenti del tutto sbagliati.

Come prendere in braccio un cane medio-grande: i consigli degli esperti

Valentina Renzopaoli, giornalista di Mediaset, cura da tempo una rubrica sugli animali che si chiama Notizie Bestiali. Dal profilo ufficiale @notiziebestiali di TikTok, Valentina ha pubblicato un video in cui ci fa vedere una mossa che serve a prendere in braccio i cani grandi nel modo giusto.

Naturalmente, un cane piccolo è facile da prendere come e quando si vuole, sempre facendo attenzione a dove si mettono le mani e a come si solleva per non creargli dei dolori o dei problemi. Il cane grande, di solito, non viene preso in braccio, al massimo si appoggia alla persona.

Potrebbe capitare, però, di dover prendere un cane grande per necessità. Ad esempio, il nostro cagnolone si fa male e non riesce a camminare. Non possiamo di certo lasciarlo in mezzo alla strada oppure lì fermo senza fare nulla.

In una situazione del genere, ecco che serve un po’ di tecnica e i consigli degli esperti. Valentina ha messo a disposizione un video sui social in cui ci spiega esattamente come fare.

La mossa giusta

Per farci vedere come si fa, Valentina ha chiesto aiuto a Michele Errera e al suo bellissimo Labrador di nome Mia.

Per prima cosa l’uomo si posiziona in ginocchio e avvicina il cane orizzontalmente di fronte a lui. La schiena deve essere dritta, poi con il braccio destro si va ad avvolgere il cane tra il petto e il cavo ascellare. Con il braccio sinistro, invece, si deve prendere il cane da dietro, lasciando fuori la coda.

Quando la presa è sicura, schiena dritta e leva sulle gambe per alzarsi in piedi. Attenzione a tornare nella posizione eretta, con la schiena dritta, prima di alzarsi, perché per prendendo il cane sicuramente il baricentro si è spostato in avanti.

@valentinarenzopaoli Vi mostro come prendere in braccio un cane di taglia medio-grande. Se dovesse farsi male, sapete come metterlo ih sicurezza? #cani #dogs #animals #sicurezzacane #salutecane #tips #tipsforyou #tutorial ♬ Emotional Love – Azwar

Per un uomo come Michele, ovviamente, è più facile. Per una corporatura un po’ più bassa e minuta, probabilmente, ci sarà un po’ più di sforzo da fare. Tuttavia, questo è necessario per mettere il cane in sicurezza senza fare male a lui e senza farci del male.