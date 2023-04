Nathaly Caldonazzo infortunata ancor prima de L’Isola dei Famosi? La foto sospetta

Nathaly Caldonazzo sarà una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi, un’esperienza che l’attrice ha già vissuto nel 2017 insieme a Giacomo Urtis e Nancy Coppola ma che ha terminato dopo solo due settimane. Riuscirà quest’anno a non farsi cacciare a furor di popolo come la scorsa volta?

In questi anni l’ex showgirl del Bagaglino si è fatta un nutrito fandom dopo aver partecipato prima a Temptation Island Vip e poi al Grande Fratello Vip, uscendone bene ogni volta. Fan che probabilmente la supporteranno anche in questa nuova esperienza.

Un’esperienza che però potrebbe essere iniziata col piede sbagliato, dato che – nel consueto servizio fotografico realizzato in Honduras insieme a tutti gli altri – si è mostrata con una fascia nera al gomito. Ed è subito scattato l’allarme: si è già infortunata ancor prima di gettarsi dall’elicottero?

Lo scopriremo questa sera in occasione della prima puntata.

“Che cosa mi ha convinta a partire? L’Isola fra tutti i reality è quello che più mi spaventa e mi affascina. Per questo ho deciso di rifarlo. L’abitudine o il vizio che mi mancherà? Mangiare ogni due ore, fumare e il cellulare, un’abitudine che levo con piacere. In questo periodo mi sono allenata. Con la danza, lo sport e la ricostruzione di muscoli che ho perso dopo vari incidenti. Sto mangiando anche un po’ di più. Poi so com’è L’Isola, l’ho già fatta nel 2017 e ricordo”.