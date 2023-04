Luca Salatino si è lasciato da Soraia

“Tra me e Soraia è finita, vi prego di rispettare questo momento“. Con questo post su Instagram Luca Salatino ha annunciato la fine della sua storia d’amore con la fidanzata. La stessa che è stata “causa” del suo ritiro dal Grande Fratello Vip.

Al momento Soraia non ha commentato, ma le sue ultime parole in tv sono state proprio rivolte a Salatino: “Io ti amerò in maniera pura perché sei la persona più straordinaria che abbia mai incontrato. Ti amo, sei la mia vita”.

Eppure…

Luca Salatino si è lasciato, Soraia ha un altro? Il gossip di qualche settimana fa.

“Sono arrivate segnalazioni a Deianira Marzano – si legge su BlogTivvu.com – da parte di diversi utenti di Como, città di origine di Soraia, che potrebbero contenere la reale motivazione della presunta rottura tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Oltre alla segnalazione video che immortala Soraia mentre sale in auto con un ragazzo, ci sarebbe anche chi svela un particolare sul presunto uomo misterioso dell’auto: “Imprenditore di Como. Lo sanno tutti a Como”.

A svelare ulteriori dettagli sarebbe stata una successiva segnalazione: