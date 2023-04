Davide Donadei, verità sulle foto insanguinato: “Ho spaccato tutto”

Ieri sera Davide Donadei ha pubblicato due foto con la maglietta insaguinata. Poco dopo l’ex gieffino ha cancellato tutto e si è scusato, aggiungendo di non aver fatto violenza su nessuno se non su sé stesso. Oggi l’imprenditore ha svelato quello che è successo. Pare infatti che la sua ex fidanzata abbia baciato un altro ragazzo davanti a lui e che Davide abbia reagito male spaccando tutto quello che c’era su un tavolino di un locale.

“Negli ultimi giorni, il rapporto con Chiara stava procedendo bene. Avevamo iniziato a scherzare e condividere gli

spazi comuni. Sabato sera, come quasi ogni sabato, siamo andati a cena con tutti i ragazzi dell’agenzia. Anche se

eravamo seduti molto lontani l’uno dall’altra in questo ristorante, ogni tanto ci scambiavamo degli sguardi. Ci stavamo divertendo e la serata era piacevole! Devo ammettere che avevamo bevuto un po’ troppo e avevamo messo da parte tutte le cose negative che ci eravamo detti in passato.

Prima di andare in discoteca, dove eravamo stati invitati ad un compleanno, siamo passati in un locale dove c’era della musica. Lì, improvvisamente, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a fantasticare. Ci siamo baciati…(è stato il mio unico errore).

Abbiamo continuato la serata in discoteca, vicini, a scherzare, ormai tranquilli su come sarebbe finita la serata. Finché Chiara ha iniziato a parlare con un ragazzo davanti a me e, dopo dieci minuti di carezze reciproche e attenzioni, si sono baciati! Purtroppo, ho reagito in modo esagerato. Ho spaccato tutto ciò che c’era sul tavolino e ammetto che ho sbagliato. E’ stata una scena che ho ancora impressa nella mente. Devo ammettere che forse c’era ancora del legame tra di noi! Non tutti i mali vengono per nuocere, perché sicuramente questa è l’ultima volta che parlerò di questa persona… Finalmente potrò andare avanti. Ho sbagliato molte volte e prendo la mia responsabilità. Ho sbagliato, ancora, a seguire ciò che diceva il mio cuore. Spero che possiate capire…Ho ancora molto da imparare. Vi abbraccio, Davide”.