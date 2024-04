misteriose le cause della morte 

Un piccolo paesino del nord è stato sconvolto da un efferato delitto questa mattina. L’omicidio di Pierluigi Beghetto ha scosso la tranquilla comunità di Esino Lario nelle prime ore del giorno. L’assessore comunale di 53 anni, apicoltore residente in Brianza, è stato ucciso brutalmente intorno alle 9,30 del mattino in via Verdi.

Secondo le prime informazioni emerse, il movente del delitto potrebbe essere legato a questioni di vicinato e dissapori di lunga data tra l’assassino e la vittima. Il sospettato, Luciano Biffi, 50 anni con problemi psicologici, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario, dopo la sua spontanea confessione. L’assessore era anche un ottimo apicoltore e aveva spesso aiutato L’assassino permettendogli di lavorare nella sua azienda.

L’assessore è stato prima accoltellato e poi colpito in testa con un mattone. Nonostante Beghetto avesse cercato di aiutare Biffi in passato, sembra che le tensioni tra di loro abbiano portato a questo tragico epilogo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Areu, l’agenzia di emergenza e urgenza della regione Lombardia e i carabinieri di Lecco.

Il sindaco Pietro Pensa ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita di Beghetto, descritto come una persona eccezionale e sempre disponibile con tutti. Il primo cittadino si è subito attivato per sostenere la famiglia dell’assessore e ha accompagnato la moglie e i figli della vittima da Usmate Velate, in Brianza, a Esino Lario. L’amministrazione comunale ha dichiarato che al momento non fornirà altre informazioni per rispetto del deceduto e della sua famiglia.

Le indagini sono ancora in corso per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto e far luce su questo tragico episodio che ha sconvolto l’intera comunità montana. Pierluigi Beghetto lascia la moglie e due figli. Esino Lario si trova ora immersa nel dolore per la perdita di uno dei suoi cittadini più stimati e rispettati, in prima linea per le esigenze dei cittadini.