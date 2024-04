“Beccata così” Simona Ventura prende una drastica decisione dopo essere stata colpita dalla paralisi di Bell

La conduttrice Simona Ventura torna in TV con grande determinazione, dimostrando il suo forte rapporto con il pubblico e la sua etica del lavoro. Dopo un breve periodo di pausa annunciato la settimana scorsa, a causa di una paresi facciale, la Ventura è invece tornata alla conduzione di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego.

Nell’ultima puntata di Citofonare Rai2, andata in onda il 21 aprile, le due conduttrici hanno accolto ospiti speciali come l’addestratore cinofilo Massimo Perla, che ha portato in studio una simpatica stella a 4 zampe dal set di Rocco Schiavone. Paola e Simona hanno introdotto l’ospite cantando la celebre canzone di Bembo, L’amico è, alla cui stesura partecipò anche il mitico presentatore Mike Bongiorno, nel 1982. Nonostante i segni ancora visibili della paresi sul viso di Simona Ventura, la conduttrice ha affrontato la situazione con grande coraggio, decidendo di non nascondersi e di raccontare la sua esperienza al pubblico.

Inoltre, la puntata ha visto la partecipazione della celebre coppia Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, insieme alla loro figlia Maria, che hanno condiviso con il pubblico il segreto per un matrimonio duraturo e felice, oltre al loro grande amore per gli animali.

Ma il momento più atteso della puntata è stato sicuramente l’intervista con l’iconica attrice Gloria Guida, che ha ripercorso la sua carriera e parlato del suo grande amore per Johnny Dorelli. Un momento emozionante per rivivere le glorie del cinema italiano.

Come sempre, non sono mancate le esibizioni canore che hanno allietato il pubblico e reso l’atmosfera ancora più piacevole. Simona Ventura ha dimostrato ancora una volta la sua forza e la sua passione per la TV, tornando subito al lavoro nonostante le difficoltà evidenti. Un vero leone da palcoscenico e una grande professionista che ha fatto del motto The Show Must Go On il suo principio di vita.

Leggi anche: “Io come lei” Dopo Simona Ventura anche il famoso annuncia di avere la Paralisi di Bell: lo ha comunicato in diretta