Ritrovato il corpo del ragazzino in una soffitta, il giallo risolto dopo 4 anni

Quattro anni dopo la sua scomparsa, il mistero di questo ragazzino ha finalmente trovato una tragica conclusione. Il corpo del dodicenne è stato rinvenuto nella soffitta di un’abitazione a circa 8 chilometri di distanza dalla sua casa.

Jaylen Griffin era scomparso il 4 agosto 2020 a Buffalo. Il ragazzino era uscito con il cane per una passeggiata nei pressi della sua residenza di Warren Avenue. Da quel giorno, di lui si erano perse le tracce.

Il macabro ritrovamento è avvenuto grazie all’intervento di un addetto alla manutenzione che ha rinvenuto i resti del ragazzino al numero 107 di Sheffield Avenue. Le condizioni del cadavere hanno indotto il capo della polizia locale, Joseph Gramaglia, ad aprire un’indagine per omicidio.

“Stiamo cercando di capire come Jaylen sia finito in quella soffitta e chi sia il responsabile della sua morte”, ha dichiarato il capo Gramaglia, aggiungendo che l’appartamento era frequentato da diverse persone e che gli inquirenti stanno interrogando tutti i possibili testimoni.

La notizia del ritrovamento ha portato un certo senso di sollievo misto ad amarezza nella famiglia Griffin. Il padre di Jaylen, Brian, ha espresso la sua gratitudine per la fine dell’angosciosa attesa, mentre la madre, Joann Ponzo, purtroppo non ha potuto assistere alla risoluzione del caso. La donna, già provata dalla scomparsa del figlio, era deceduta nel 2023, stroncata da una malattia senza dubbio aggravata dal dolore per la perdita di Jaylen.

Il tragico epilogo di Jaylen Griffin riapre le ferite di una famiglia già segnata da un altro dramma. Nel 2020, infatti, il fratello Jawaan era stato ucciso a colpi di arma da fuoco davanti alla casa di famiglia.

La vicenda di questo ragazzino americano rappresenta l’ennesimo episodio di cronaca nera che scuote la comunità di Buffalo. L’episodio punta i riflettori sulla piaga della violenza che colpisce i minori. Si spera che le indagini della polizia possano fare luce sul caso.