era stata sepolta dal Vesuvio

La Campania era uno delle regioni più apprezzate dall’élite romane ed è anche per questo se oggi in questa regione è possibile trovare un gran numero di ville, realizzate per le famiglie più ricche e importanti dell’Urbe.

Secoli di permanenza romana sono stati però sepolti dalla civiltà successive, per non parlare dell’eruzioni del Vesuvio che hanno spesso sommerso – come a Pompei – le vecchie strutture con vari metri di pomici e ceneri.

Una delle ville romane più importanti ed apprezzate della zona in epoca romana era la villa personale del primo imperatore di Roma, Augusto, che scelse di edificare a Nola un rifugio per sé e per la sua famiglia, dall’asfissianti e affollate sale della sua casa al Palatino.

Fino a questo momento, la posizione specifica di questa villa, nelle campagne di Nola, era sconosciuta, visto che secoli di storia e di predoni ne hanno occultato i resti, ma un team di archeologi dell’Università di Tokyo ha appena dichiarato di aver trovato i resti di un’abitazione romana sotto le fondamenta di un edificio più recente, che risale tuttavia al II secolo d.C.

Lo scavo si trova all’interno della Valle di Somma Vesuviana e dista alcuni chilometri dal luogo in cui tradizionalmente si pensava potessero esserci i resti della villa di Augusto. Le statue ritrovate fra i sedimenti e i pilastri dell’edificio fanno tuttavia pensare che gli archeologi giapponesi – che scavano in questo sito da oltre 20 anni – siano riusciti a trovare qualcosa di molto importante, chiarendo definitivamente la posizione esatta della villa augustea.

Il primo ritrovamento romano nella zona avvenne nel 1929, quando un contadino scoprì per caso di avere sotto i piedi i resti di una domus romana. All’epoca gli archeologi iniziarono a scavare, già avendo in mente di star per scoprire la villa tanto bramata dagli archeologi, ma le difficoltà economiche e la Seconda guerra mondiale sospesero lo scavo, che ricominciò grazie al primo team di giapponesi solo a partire dal 2002.

L’elenco dei reperti ritrovati nel corso di questo millenni è abbastanza lungo: gli archeologi hanno trovato bellissime statue di marmo, diverse pitture murali, una grande stanza ricca di rilievi in ​​stucco e mosaici, posate e vari piccoli oggetti di uso quotidiano. Solo però recentemente il team ha cominciato a scavare più in profondità, trovando l’edificio risalente al I a.C.

“Utilizzando la datazione al radiocarbonio e con l’aiuto dei vulcanologi locali, abbiamo determinato che queste sezioni appena scoperte sono state sepolte da materiale vulcanico proveniente dall’eruzione del 79 d.C.” ha affermato Kohei Sugiyama, archeologo dell’Institute for Advanced Global Studies che è uno dei principali autori di questa scoperta.

Grazie a questo ritrovamento oggi sappiamo che l’eruzione che distrusse Pompei e Ercolano seppellì anche altre strutture molto importanti del territorio, tra cui la villa di Augusto. Inoltre chiarisce che a seguito dell’eruzione, la popolazione cominciò immediatamente a ricostruire, realizzando le strutture del secondo secolo che risultano più superficiali.

A distruggere la villa di Augusto e probabilmente diversi altri edifici furono i flussi piroclastici provenienti dal vulcano, che scendendo a grandi velocità hanno seppellito tutto, avvolgendo il paesaggio con una fitta nube di materiale incandescente. Un evento che è possibile osservare anche in diverse altre eruzioni più recenti, di cui è disponibile il video nella rete.