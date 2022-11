Microfoni accesi per sbaglio nella regia del GF Vip, frasi su un gieffino, che sbotta: “Siete delle M”

Il GF Vip non è un programma come gli altri, la macchina di questo reality non solo non si ferma mai, ma quello che succede ai suoi protagonisti è trasmesso in diretta 24 ore su 24. Per questo motivo gli errori tecnici sono più che comprensibili e infatti oggi ne è capitato un altro. Ancora una volta gli autori si sono scordati i microfoni accesi mentre parlavano di un gieffino. La regia 2 inquadrava la camera con Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro, quando si sono sentite le voci fuori campo che parlavano del volto di Forum.

Ma credete che non abbiano scherzato con Edoardo di questa cosa?! Visto che anche quando venne Paolo disse di non avere una storia interessante al pari degli altri concorrenti precedenti! Io spero che era tutto buttato in caciara come è solito da Edoardo D #gfvip — Pepi (@Pepi08047533) November 28, 2022

Microfoni accesi per gli autori del GF Vip: “Ma la linea della vita di Edoardo?”

La conversazione era tra due persone, la prima ha informato la seconda che la linea della vita di Donnamaria era stata fatta e montata: “Ma invece parliamo della linea della vita di Edoardo”.

L’altro autore ha chiesto qualche chicca: “Oggi è proprio la giornata più light del mondo. Eh sì la sua linea della vita, non si parla d’altro al GF, ma con tanti… E dimmi un po’ i ca**i suoi, m’hanno detto che ha insultato il padre, la madre. Hanno detto che in tre l’hanno montato“.

E le spiegazioni sono arrivate subito: “Praticamente ha cambiato scuola due o tre volte e l’hanno mandato tipo, com’è che si chiamano. Sì il filmato l’hanno montato in tre perché otto ore e mezza è durato, perché non si poteva mandare tutto quello che diceva“.

Edoardo Donnamaria ha sentito tutto e mentre era ancora a letto ha esclamato: “Oh, ma siete proprio delle me**e“.

Ovviamente – come sempre – sui social la ‘Polizia’ di Twitter ha creato una nuova polemica, accusando gli autori di aver deriso a microfoni aperti un gieffino. Onestamente tutte queste prese in giro io non le ho sentite. Tutto sommato direi che è andata fin troppo bene, a me sono sembrate ‘battute’ su un concorrente che ha parlato fin troppo durante la sua linea della vita.