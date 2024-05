Il premio Nobel giapponese Kawabata Yasuna trova una nuova casa negli Oscar Mond…

Il premio Nobel giapponese Kawabata Yasuna trova una nuova casa negli Oscar Mondadori 🪷

Negli Oscar Moderni è stata per l’occasione messa a punto una uniform edition che valorizza toni e temi delle sue opere:

🪷le illustrazioni che adornano le copertina sono scelte di volta in volta tra le opere di artisti giapponesi contemporanei come Ryo Takemasa, Kaori Someya, Miki Katoh, Masao Ido;

🪷sul dorso dei volumi il nome dell’autore è riportato anche in ideogrammi

🪷sulla fascetta compare il sigillo del suo nome (il sigillo in ceralacca rossa è un elemento tipico del mondo giapponese);

🪷ciascun volume è accompagnato da una postfazione originale di voci giapponesi e italiane, di critici oppure di scrittori, del recente passato o contemporanei.

Ecco i primi titoli in uscita 👉🏻