l’atto di gentilezza dell’elefante rende felice un bambino

C’è un video che sta diventando virale in cui si vede l’atto di gentilezza di un elefante che regala una grande emozione ad un bambino.

Gli animali sono in grado di fare atti di grande altruismo e gentilezza. Lo sanno bene chi vive con loro, come cani e gatti, ma anche chi se ne prende cura in altri contesti, come gli zoo. A proposito, è proprio questo l’ambiente in cui è stato girato un video che sta diventando virale sui social. Il protagonista è un elefante che ha fatto un grande atto di gentilezza nei confronti di un bambino. Che cosa potrà mai aver fatto? Siamo qui per commentare insieme quello che è successo. Gli elefanti hanno una intelligenza molto raffinata e questo, in particolare, ne ha dato una bellissima testimonianza.

L’elefante e il suo gesto di gentilezza nei confronti del bambino

Si sa che i bambini sono molto affascinati da tutto il mondo animale. Se viene detto ad un bambino che si andrà presto ad uno zoo ad un parco animali, farà i salti di gioia. C’è spesso un’ingenuità e una purezza che li lega. Io lo vedo ogni giorno negli animali domestici che ho e ne trovo testimonianza continua nei video sul web.

Questo video mi ha colpito in modo particolare perché mostra le immagini di elefanti nello zoo. Sono molto tranquilli e ad un certo punto cade la scarpa di un bambino proprio nel loro recinto. Ovviamente, sia il bambino che la sua famiglia hanno pensato subito ad averla persa per sempre.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema >>> Nato il primo elefante maschio senza zanne, i motivi sono sorprendenti!

Invece, ecco la grande sorpresa. Uno degli elefanti si avvicina alla scarpa gialla e blu, la prende con la sua proboscide e poi la porge al bambino. Questo atto di grandissima gentilezza e generosità ha stupito tutti i presenti, ma anche tutti gli utenti che hanno avuto modo di assistere.

Non solo, aspetta con pazienza che il bambino la prenda e poi aspetta. Infatti, si vede che si aspetta un piccolo ringraziamento per questo gesto. L’elefante viene accontentato con un po’ di erba da mangiare.

Ci troviamo nella Riserva naturale di Shendiaoshan a Weihai, in Cina. L’elefante si è comportato con naturalezza e molta serenità, come se fosse tutto normale.

Sono tante le persone rimaste ammirate da questo gesto e dall’indole di quell’animale. Molti i commenti e le condivisioni per questo bellissimo video.