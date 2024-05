Fabrizio Corona: “Ecco perché ho fatto arrabbiare Paolo Bonolis”

Ormai sempre più spesso Fabrizio Corona va ospite nei podcast di You Tube e tra una chiacchierata e l’altra racconta aneddoti legati ad altri personaggi conosciuti. Nell’ultima puntata di Mondocash Podcast, l’ex re dei paparazzi ha rivelato di aver fatto arrabbiare Paolo Bonolis, che su Canale 5 avrebbe addirittura inveito contro di lui (onestamente non ne ho ricordo). Fabrizio Corona ha confessato che avrebbe dovuto essere uno dei due capitani di una puntata di Ciao Darwin, ma che poche ore prima di arrivare negli studi di Roma avrebbe deciso di prendere un aereo per Milano senza avvisare la produzione della trasmissione.

Fabrizio Corona su Paolo Bonolis: “In tv ha detto che non merito rispetto”.

“Vi racconto questa cosa, una volta mi chiama Paolo Bonolis. Mi dice ‘senti facciamo Ciao Darwin e abbiamo pensato a te’. In quel programma ci sono due squadre contrapposte, entrambe hanno dei capitani vip, che sono ospiti strapagati. Tutto concordato, mi hanno pagato l’aereo e l’albergo, mi stavano aspettando… Io stavo per andare lì in diretta, perché la trasmissione è in diretta. Poi mi succede una cosa, cambio idea e dico all’autista ‘portami all’aeroporto che voglio tornare a Milano adesso’. Così mi chiede ‘perché vuoi tornare a Milano?’. E io ‘così, mi va’. Questi del programma cominciano a chiamare più volte. Per la prima volta nella storia di Ciao Darwin, in quella puntata non c’era uno dei due ospiti vip. Bonolis ha aperto la trasmissione dicendo ‘Non è mai successa una cosa del genere. Vi prego, non chiamate più un essere come quello, perché è un cafone, un gran maleducato e non merita il rispetto di nessuno. Oggi avremo una persona del pubblico che prenderà il suo posto’. Tutto questo in diretta su Canale 5, Ciao Darin faceva il 32% di share con più di 7 milioni di telespettatori”.

Probabilmente l’edizione di Ciao Darwin in questione è la quarta, andata in onda nel 2003, anche perché è l’unica che in media ha superato 7 milioni di spettatori e il 30% di share (7.551.000 31,80%).

Intanto ecco una clip esclusiva di Bonolis che scopre che il suo ospite ha preso un aereo per Milano…