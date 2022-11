Antonino Spinalbese confessa chi preferisce fra Ginevra, Giaele e Oriana: “La più adatta a me”

Antonino Spinalbese è il ragazzo più desiderato della Casa del Grande Fratello Vip ed è anche quello che ha avuto più “interazioni” con il gentil sess0.

Le prime settimane ha stretto una forte amicizia con Ginevra Lamborghini tanto da aver fatto nascere (a sua insaputa) i #GINTONIC, il fandom della coppia che tutt’ora esiste e persiste nonostante siano passati due mesi dall’uscita dell’ereditiera. I due hanno vissuto a stretto contatto solo due settimane e lei si è sempre dichiarata fidanzata e interessata solo ed esclusivamente ad un rapporto di amicizia. Quando però è uscita ha cavalcato l’onda dei #GINTONIC e più volte ha fatto battutine ad Antonino mostrandosi a volte anche un po’ gelosa.

Successivamente Antonino Spinalbese si è avvicinato a Giaele De Donà, ma il loro rapporto non è mai andato oltre la semplice attrazione fisica. Lei, da donna sposata, non si è mai lasciata andare del tutto cercando in lui delle conferme che non sono mai arrivate. Più che un rapporto d’amicizia sembrava di assistere ad una puntata di Uomini e Donne con lui nei panni del tronista.

Quando poi è entrata Oriana Marzoli le cose sono cambiate. L’ex uomo di Belen dopo due mesi di bottega chiusa si è lasciato andare arrivando a consumare un rapporto completo con lei. Le cose fra i due sembravano procedere a gonfie vele, ma ora si sono definitivamente lasciati perché “lei è una Porsche e lui merita una Ferrari“.

Antonino Spinalbese confessa chi preferisce fra Ginevra, Giaele e Oriana

Ieri, parlando con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Spinalbese è tornato sui propri passi confessando che fra le tre “la più adatta a lui” era proprio Ginevra Lamborghini. “Ti posso dire che quella più idonea a me senza dubbio è stata Ginevra, ma l’estatica non c’entra nulla. Se fosse rimasta qua dentro un altro mese c’era più probabilità, certo“.

Insomma, citandolo, più che una Ferrari, Antonino vuole una Lamborghini.