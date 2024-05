le prime parole dopo aver lasciato il programma

Ernesto Russo è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime ore il nome del cavaliere è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Pare infatti che Ernesto abbia lasciato il programma di Maria De Filippi durante l’ultima registrazione: scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ernesto Russo ha lasciato Uomini e Donne. Come già anticipato, il cavaliere è stato al centro di non poche polemiche a causa di alcune segnalazioni giunte alla redazione in merito alla sua vita privata fuori dal programma prodotto e condotto da Maria De Filippi. Stando a quanto trapelato dall’ultima registrazione di Uomini e Donne, pare che Ernesto abbia lasciato definitivamente lo studio.

Dopo alcune ore di silenzio, l’ormai ex cavaliere ha deciso di commentare quanto successo sui social esprimendosi con queste parole:

Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato.

Inutile dire che le parole di Ernesto hanno generato una marea di commenti da parte di tutti i suoi followers.

Sono stati molto coloro che hanno accusato l’uomo di essere una persona falsa e di aver mentito durante il suo percorso all’interno di Uomini e Donne. Dall’altra parte, però, non sono mancati quelli che hanno commentato in maniera positiva le parole dell’ormai ex cavaliere. Tra i tanti like che Ernesto ha ricevuto per il suo post social, non è di certo passato inosservato quello di Mario Cusitore.

Anche Mario, corteggiatore di Ida Platano, è stato più volte messo in dubbio all’interno del programma di Maria De Filippi per via delle numerose segnalazioni arrivate alla redazione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa è davvero successo a Ernesto durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne; i più fedeli telespettatori del programma non vedono l’ora di saperne di più.