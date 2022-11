Barbara d’Urso è famosa anche in Senegal: “Prendono spunto da lei”

Tra i concorrenti di Drag Race Italia 2 c’è anche Baye Dame Dia, ex gieffino del Grande Fratello 15. Nell’ultima puntata del programma di Discovery, Obama ha fatto una rivelazione bislacca sulla conduttrice della sua edizione del reality di Canale 5, Barbara d’Urso. Secondo Baye Dame, Carmelita sarebbe famosa anche nel paese dei suoi genitori biologici. Sembra infatti che grazie al web, al turismo e agli italiani di origini senegalesi che tornano ogni tanto in Africa, gli show della d’Urso siano diventati popolari in Senegal.

“Mi piacerebbe che mia madre naturale vedesse la mia imitazione di Barbara d’Urso. Se capirebbe tutte le frasi che ho detto di Barbara? Non lo so. Ma guarda Tommy che Barbara è famosa pure in Senegal, te lo giuro è la verità. Amore lei arriva ovunque con internet. Sì è popolare anche in Senegal. Diciamo che c’è un prototipo di salotto che prende spunto dai suoi. – ha continuato Baye Dame Dia – E lei è conosciuta, sono conosciuti i suoi programmi, anche la domenica. Te lo giuro. Ma anche perché sai, ci sono molte persone che sono qui in Italia che tornano in Senegal o vanno in vacanza lì”.

Da qui in avanti il saluto finale Barbara dovrà farlo anche in francese: “Avec le coeur! Mon coeur est à toi, d’abord de mes enfants et ensuite à toi”.

Barbara d’Urso famosa in Senegal, le parole di Tommaso Zorzi: “Voglio conoscere il suo fanclub senegalese”.

La busta choc gold di Baye Dame ha spiazzato Tommaso Zorzi: “Oddio non ci posso credere ma davvero? Dai ma come è possibile? Ma davvero la conoscono tutti anche lì? Quindi chi va in Senegal diffonde il verbo della d’Urso. Dio quanto vorrei conoscere il fanclub senegalese dursiano, sarebbe un sogno che diventa realtà“.

E la d’Urso non è conosciuta soltanto in Senegal…