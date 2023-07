Meneguzzi critica Fedez e J-Ax, che sbotta: “Copia Wish di Tiziano Ferro”

E all’improvviso arriva il botta e risposta estivo di cui avevamo bisogno, quello tra Paolo Meneguzzi e J-Ax, ma andiamo con ordine e…



Tutto è partito da alcune dichiarazioni fatte dal cantante di Verofalso in un’intervista rilasciata a Mow Meg. Paolo ha affermato che a livello musicale l’estate 2023 è un po’ deprimente. Come esempio Meneguzzi ha preso una delle hit di questa stagione e ha detto che gli fa tristezza vedere gente tutta tatuata che va sul palco a cantare pezzi come Disco Paradise.

“Ora permettimi un appunto sulla scena odierna, però. L’estate pop 2023 è deprimente. Il medium pop mi pare svilito. Vedere gente tutta tatuata che va su un palco a cantare la Disco paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette. Il pop dev’essere anche visionario, evoluto, curato ai massimi livelli. Se fai i dovuti confronti tra un prodotto e l’altro, te ne accorgi della differenza. – si legge su Mow Meg – Il pop migliore non è dozzinale, affatto. Blanco, ad esempio, se fosse prodotto ancora meglio, potrebbe tranquillamente sfondare porte internazionali perché ha tutto ciò che serve. Su uno come lui io investirei molto di più. Con chi duetterei? Uno dei miei idoli è sempre stato Justin Timberlake. Ma anche Usher sarebbe uno con cui mi piacerebbe condividere un pezzo. E perché no, anche Miley Cyrus”.

Meneguzzi, arriva la replica di J Ax: “Tu versione Wish di Tiziano Ferro”.

La risposta di J-Ax non è tardata ad arrivare. Il rapper ha pubblicato su Instagram una storia in cui ha dato a Paolo della copia cinese di Tiziano Ferro, il tutto condito dal sottofondo musicale di Verofalso.

“Eh, ma sei sicuro che tu, vuoi parlare di marchette? – ha scritto J Ax – Comunque ciao, io ti ricorderò sempre come la versione ordinata su Wish di Tiziano Ferro”.

Per adesso invece Fedez non ha risposto alla critica del collega.