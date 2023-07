Myrta Merlino parla di Barbara d’Urso e svela come sarà Pomeriggio 5

Con l’arrivo di Myrta Merlino il nuovo Pomeriggio 5 si rifà il look: studio a Roma, più grande e col ritorno del pubblico.

La nuova edizione avrà una durata quotidiana di 1 ora e 40 minuti e partirà in concomitanza con il suo diretto competitor, La Vita in Diretta, per poi chiudere intorno alle 18:45 con l’arrivo dei game show, quando Caduta Libera con Gerry Scotti quando Avanti Un Altro con Paolo Bonolis.

Intervistata da Libero, Myrta Merlino ha prima parlato di Barbara d’Urso (“Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse“) e a domanda diretta “Non ha paura che il pubblico Mediaset non la riconosca come parte della casa?”, ha citato Maria De Filippi: “Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, un’autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene“.

Myrta Merlino, come sarà il nuovo Pomeriggio 5

“Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione” – ha continuato Myrta Merlino – “Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa. Abbiamo davanti sfide ciclopiche, dal cambiamento climatico alla guerra, fino a cose concrete, come l’inflazione, le bollette o il caro mutui, che rischiano di mandarci fuori strada. Una realtà spiazzante per la gente comune, alla quale cercheremo di fornire gli strumenti per capire, come mi ha sempre insegnato Minoli”.

Pomeriggio 5 può tirare un sospiro di sollievo: sono finiti i tempi dello “sgabuzzino” affidato a Barbara d’Urso.