Jennifer Lopez compie 54 anni: i suoi 10 singoli più di successo

Jennifer Lopez oggi compie 54 anni e ovviamente non potevo non omaggiarla. Cantante, attrice, conduttrice, stilista e pure imprenditrice. La carriera di J.Lo è impossibile da riassumere, ma quella musicale sì: otto album in studio, due compilation, una colonna sonora, due EP e ben sessanta singoli, dei quali quarantasette in veste di artista principale e tredici come artista featuring.

Happy 54th birthday to the talented Jennifer Lopez.

The icon has made her mark on both the English and Latin industries with decades of music and films like ‘Selena.’ She was the first Hispanic actress to earn over $1 million for a film and is a recipient of the Vanguard Award. pic.twitter.com/Ur3paG4VUa

— Pop Base (@PopBase) July 24, 2023