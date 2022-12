Mattia Zenzola contro Maddalena Svevi: “Ci sono cose che mi danno fastidio”

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi hanno di nuovo litigato nella giornata di ieri ad Amici e questa volta è perché lui l’ha accusata di averla considerata poco.

“Sinceramente non capisco quale sia il tuo problema” – ha sbottato la ballerina – “Ultimamente prendi ogni piccola cosa che faccio e me la critichi dicendo che avrei dovuto fare diversamente. Dimmi cosa devo fare? Così me le segno e le faccio. Vedi? Ogni piccola cosa per te è un dramma, fai drammi per tutto. Sembra che vuoi in ogni modo farmi vedere che non funziona fra noi. Mi fai arrabbiare. […] Con te è sempre tutto molto pesante, io non ce la faccio ogni volta a pensare che tu stai giù per colpa mia. Io qua dentro ho troppi pensieri, non mi va neanche di pensare che devo cambiare eccetera eccetera”.

Il drama boy Mattia Zenzola è così entrato sulla difensiva (“Io sto iniziando a dire quello che non mi piace e mi stai dando del pesante. Ci sono delle cose che mi danno fastidio“), ma Maddalena Svevi – palesemente infastidita – ha sbottato.

“Ma sono tante queste cose perché litighiamo tutti i giorni eh. Cosa devo fare, devo cambiare? Ho realizzato che in noi c’è qualcosa che non va. Quindi per questo motivo ho bisogno di pensare, ma allo stesso tempo non riesco a staccarmi da te. Non voglio e non riesco. Possiamo vedere cosa succede nei prossimi giorni? Perché non mi va di causarti altri problemi”.

Una “pausa” accettata dal ballerino che le ha confessato che questo per lui è il suo primo fidanzamento.

“Questa per me è la prima volta che sto così vicino ad un’altra persona, devo comprendere che siamo diversi. Ora sto capendo meglio come sei fatta e cercherò di cambiare. Bisogna cercare di essere più tranquilli e aiutarci a vicenda. Dobbiamo farci del bene a vicenda non del male”.

In un mese è già il loro quarto litigio.