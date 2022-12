Amici 22, Samuel Antinelli ha una crisi e intervengono i professori

Ad Amici 22 il giovanissimo Samuel Antinelli (ha solo 17 anni) nella giornata di oggi ha avuto una crisi personale. Dopo aver più volte detto ai suoi compagni di volersene andare perché “non merito di restare qui”, Maria De Filippi ha deciso di farlo confrontare con i suoi professori di ballo.

“Non merito di stare qua perché non c’è tempo, sono troppo indietro” – si è sfogato Samuel Antinelli – “Questa non è un’accademia nella quale ci si può segnare regolarmente ogni anno. Qua non c’è tempo. Questo sfogo me l’ha scaturito la classifica dove sono arrivato ultimo. Sono entrato qua come hip-hop, ma non va. Se esco da qua però non posso tornare fra tre anni. La colpa è mia perché io prima di fare i provini avrei dovuto valutare tutto ciò. Ma purtroppo nella mia testa non mi è scattato di dire ‘Samu, questo non è l’anno giusto, non ho basi classiche e la prof Celentano può prenderti di mira‘. Non l’ho pensato”.

Il suo maestro Raimondo Todaro ha così cercato di tranquillizzarlo.

“Samuel, per te la classifica della puntata è la pagina della bibbia. Ma devi tenerne conto fino ad un certo punto. Io cerco di accontentarti sulle richieste. Il mio obiettivo qua è farti crescere. Io sono il primo ad averti detto che sull’hip-hop non mi fai impazzire, ma dato che tu mi hai chiesto più coreografie di hip-hop per imparare e migliorare, io te le faccio fare. Se poi arrivi ultimo non è un problema, perché io questo l’avevo già messo in conto. Tu hai 17 anni, è normale che tu sia più indietro di tuoi compagni di classe che hanno 20, 22 o 24 anni. Tu oggi sei qui, se esci da qui non potrai più tornare qui dentro”.

“Se nessun professore ti ha mai messo in sfida, significa che nessuno ti vuole fuori”, ha detto Emanuel Lo. “Hai fatto una riflessione matura per la tua età, hai tutto il tempo per pensarci”, ha chiuso Alessandra Celentano.

Quale sarà la decisione finale di Samuel in merito alla sua esperienza ad Amici 22?

Samuel è arrivato ultimo nella classifica di ballo della puntata di ieri e una volta tornato in casetta… #Amici22 pic.twitter.com/WmgTZou1iW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 5, 2022