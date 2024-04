come è stato beccato il corteggiatore 

Ormai la notizia relativa all’abbandono dello studio da parte di Pierpaolo Siani è diventata popolare. Pare che il Cavaliere estremamente deluso dal comportamento della tronista abbia deciso di lasciare la trasmissione. L’uomo è però stato beccato in nuove circostanze che farebbero presupporre un nuovo inizio.

Pierpaolo

Ecco che cosa abbiamo scoperto in merito alla rinascita del buon Pierpaolo.

Pierpaolo Siani dice addio a Ida e lascia lo studio di Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne è successo di tutto e di più. I punti salienti del programma sono però stati quelli che hanno visto come protagonista assoluta Ida Platano e il suo trono. La donna, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute sul suo conto, ha deciso di eliminare definitivamente Mario.

Pierpaolo e Ida

A quel punto però, Pierpaolo, ovvero l’altro corteggiatore di Ida, ha deciso di lasciare la trasmissione in quanto stufo degli atteggiamenti della tronista. Tra i due pretendenti Pierpaolo è sempre stato quello più dolce e disponibile, motivo per cui spesso è finito in secondo piano.

L’uomo ha quindi dichiarato di non volere una storia di questo genere e, molto probabilmente, avverte in Ida un senso di ripiego nei suoi confronti. Proprio per questo ha deciso di far capire alla tronista come anche in caso di scelta la sua risposta sarebbe stata un no. Molto arrabbiato ha quindi deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi, mentre Ida è scoppiata in lacrime.

Il nuovo inizio del Cavaliere lontano dai riflettori della tv

Credits: Uomini e Donne

Sono ormai passati diversi giorni dal momento in cui Pierpaolo ha deciso di prendere questa decisione, ma noi vedremo questo spezzone televisivo nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Alcuni follower del programma hanno comunque tenuto d’occhio i protagonisti del format e hanno dichiarato di aver beccato Pierpaolo presso la stazione Garibaldi di Napoli.

L’esterna di Pierpaolo e Ida

L’uomo è sembrato a tutti molto agitato e non vedeva l’ora di rientrare a casa. Un passante gli avrebbe persino chiesto se la notizia relativa alla fine della sua storia con Ida fosse vera e il Cavaliere avrebbe confermato tutto. Pare inoltre che lo stesso si sia dichiarato pronto a ricominciare, sperando di incontrare una donna che possa rispondere a tutte le sue aspettative. Solo in questo modo potrà dimenticare Ida.