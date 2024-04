Cardi B si improvvisa psicologa: “Non tuti nascono gay, ecco come molti lo diventano”

Proprio come molti di noi, anche Cardi B in questi giorni ha guardato la serie inglese di Netflix, Baby Reindeer (in cui ha recitato anche Nava Mau) e dopo aver visto i primi cinque episodi ha maturato un’idea davvero bislacca. Secondo la rapper americana molti uomini nascerebbero gay e tanti altri lo diventerebbero dopo delle aggressioni da parte di altri maschi.



Cardi B says not everyone is born gay, and that some men become homosexual only after sexual assault. pic.twitter.com/emWoNG9clV — Pop Tingz (@ThePopTingz) April 25, 2024

Cardi B: “Non tutti gli uomini nascono gay, tanti lo diventano”.

“Ho visto questa serie che si chiama Baby Reindeer su Netflix e non sono riuscita a finirlo perché intorno al quarto o quinto episodio mi ha traumatizzato un po’ e mi ha spaventata, ho dovuto smettere. Ci sono scene di violenza di un uomo su un altro ragazzo. È molto importante per noi conoscere alcune prospettive maschili su questo tipo di cose perché le donne subiscono molte violenze, ma non tutti sono pronti ad ascoltare o vedere cosa passano gli altri uomini quando subiscono una violenza di questa tipologia. Credo che ci siano alcuni uomini che nascono gay. Ho un cugino che sapevo da quando aveva due anni che era gay. E ci sono uomini che vengono aggrediti da altri maschi e poi scoprono di essere gay. Le persone giudicheranno sempre, le persone non li accetteranno. A volte le persone non conoscono nemmeno la loro storia o come sono arrivate a quel punto. Dovete capire che non tutti nascono gay. Se vedete in quell’episodio, il ragazzo era etero. E lui è stato violentato e ha iniziato a provare queste emozioni e crisi di identità. Ha iniziato a stare con le donne, ha iniziato stare anche con gli uomini. Tutto perché è stato aggredito da un altro uomo”.

Con la stessa logica una donna lesbica diventerebbe etero se aggredita da un uomo e un ragazzo gay si trasformerebbe in etero dopo essere stato aggredito da una donna. Probabilmente il protagonista di Baby Reindeer era bisessuale e non l’aveva capito per anni.

“Insegnate ai figli gay a combattere”.

Cardi B è apertamente bisessuale, in questi anni ha spesso attaccato gli omofobi e in passato ha anche dato dei consigli davvero particolari ai genitori di figli gay: “Se vostro figlio vi dice di essere gay non dovete assolutamente cercare di “cambiarlo” o farlo diventare etero, no! L’unica cosa che dovete fare è insegnargli a picchiare! Nel caso magari questi bambini bulli a scuola lo prendano di mira solo perché è gay. Mio figlio è gay? Sì mi ti spacca la faccia. Non lasciate che pensino che vostro figlio è debole solo perché è gay, non c’entra nulla. Mio figlio ti atterra se osi dargli fastidio“.