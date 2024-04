Ex autrice di Maria lascia il lavoro e scrive un libro su lei: “In rubrica memorizzata come La Belva”

Vanessa Collini Sermoneta è stata un’ex autrice di molti programmi di Maria De Filippi e ha lavorato per lei dal 1993 al 2020, poi ha deciso di sua spontanea volontà di licenziarsi. Ora ha scritto un libro omaggio sulla conduttrice, Figli di Maria, e fra le pagine di TvBlog ha dichiarato:

“Maria lavora 7 giorni su 7, circa 12 ore al giorno. Per un periodo ho tenuto quel ritmo anche io. Per dire: mi sono sposata il 2 settembre 2020, di mercoledì. Il giorno prima ho lavorato fino alle 18 e il giorno dopo alle 11 ero in ufficio perché si registravano due puntate di Uomini e donne. Non me chiese Maria, è che io sono fatta così. Ad un certo punto – dopo essermi divertita lavorando a cose che per me sono fighe – mi sono resa conto che avevo poco curato la famiglia. E allora mi sono detta: “Ora voglio rallentare”. La reazione di Maria? Quando le ho comunicato la mia intenzione di lasciare… non ha fatto i salti di gioia, ecco. Ha compreso che il problema non era economico. Semplicemente non riuscivo più a conciliare tutto”.