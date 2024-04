Mattia Giani, eseguita l’autopsia. Le parole del fratello: “Adesso prendimi per mano e…”

La scomparsa di Mattia Giani, il giovane calciatore del Castelfiorentino deceduto a seguito di un malore durante la partita contro il Lanciotto, ha scosso profondamente non solo il mondo dello sport, ma anche l’intera comunità. A distanza di giorni dalla tragedia, sono ancora molti i punti da chiarire e le domande a cui trovare risposta. L’autopsia eseguita dal medico legale Beatrice Defraia sarà depositata alla Procura e darà luce alla vicenda.

Il fascicolo per omicidio colposo è stato aperto e due consulenti nominati dovranno accertare le cause del decesso del giocatore. L’autopsia effettuata venerdì 19 Aarile sul corpo di Mattia fornirà dettagli ulteriori su quanto accaduto durante la partita contro il Lanciotto a Campi Bisenzio e i momenti successivi, come il mancato uso del defibrillatore e l’assenza del medico sportivo e il ritardo dell’ambulanza sul posto. Gli ispettori, che si sono occupati anche del caso di Davide Astori, dovranno accertare se Mattia avesse delle patologie pregresse non riscontrate dai medici della società.

Intanto, il fratello Elia, anch’egli calciatore, si è abbandonato al ricordo del fratello su Instagram, pubblicando foto e parole toccanti che descrivono il legame speciale che li univa. Amava molto il fratello maggiore e lo considererà sempre un esempio da trasmettere ai suoi figli.

I funerali si svolgeranno lunedì 22 aprile a San Miniato, dove sarà proclamato il lutto cittadino in suo onore. Nel frattempo, il procuratore ha dato il via libera per la restituzione del corpo ai familiari, mentre i carabinieri di Campi Bisenzio sono incaricati di acquisire il defibrillatore presente negli spogliatoi e di ascoltare i presenti durante i fatti.

Resta ancora tanto da capire quanto sia accaduto realmente quel tragico 15 Aprile, ma una cosa è certa: Mattia Giani sarà ricordato per la sua umiltà, rispetto e bontà, e il suo ricordo vivrà nei cuori dei familiari e della fidanzata Sofia.

