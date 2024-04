Manuel Cavanna aveva 23 anni

Manuel Cavanna, giovane talentoso e pieno di vita, rappresentava un faro di positività nella sua comunità. A soli 23 anni, aveva già lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che avevano avuto il privilegio di conoscerlo. Il suo sorriso contagioso e la sua generosità lo rendevano un punto di riferimento per amici e conoscenti, tanto che il suo tragico destino ha scosso profondamente Montepulciano e Cortona, le due città Toscane che per lui erano casa.

Meccanico di professione, Manuel era un artista delle macchine, con un’abilità innata nel risolvere ogni tipo di problema meccanico. Era un membro stimato della sua comunità, attivo nel circolo locale e sempre pronto a dare una mano a chi ne aveva bisogno. La notizia della sua prematura scomparsa ha gettato un’ombra cupa su entrambe le città, lasciando un vuoto difficile da colmare per la sua famiglia, composta dal padre Francesco, la madre Catia e la sorella Chiara, da poco diventata madre e che lui adorava più di ogni altra cosa.

L’incidente che ha portato via Manuel ha scosso profondamente l’azienda in cui lavorava, la Elle Emm, un’importante realtà nel settore delle strutture metalliche e dei box per cavalli, situata a Tre Berte. Manuel, impiegato da una ditta esterna, era sul posto per svolgere il suo lavoro quando è stato colpito in modo tragico da un tubolare di ferro. La notizia della sua scomparsa ha fatto eco nelle sale degli uffici e tra gli operai, generando domande su sicurezza e protocolli di lavoro che devono essere affrontate con urgenza.

Il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita di Manuel, sottolineando la necessità di impegnarsi per garantire che tragedie del genere non accadano più. La comunità ha risposto con un’ondata di solidarietà, mentre il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha promesso che l’amministrazione comunale farà tutto il possibile per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i cittadini. Manuel Cavanna non sarà dimenticato: il suo spirito vivace e la sua gentilezza continueranno a ispirare coloro che lo hanno conosciuto, mentre la sua assenza lascerà un vuoto che sarà difficile colmare.