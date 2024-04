Marcello Sacchetta su De Martino: “Non mi risponde più, amicizia finita?”

Compagni di lavoro ad Amici di Maria e vicini anche nella vita privata, per anni Marcello Sacchetta e Stefano De Martino sono stati grandi amici, ma adesso le cose sono cambiate. Tra i due potrebbe esserci maretta, o comunque si può dire che non ci sia più la chimica artistica di un tempo. Ma andiamo per gradi e…



Il 41enne in un’intervista del 2015 ha dichiarato che Stefano per lui era un fratello: “Com’è stato Stefano come compagno d’avventura? Lui per me è come un fratello, quindi ci troviamo benissimo. Siamo entrambi campani e ci capiamo anche solo uno sguardo, questa è una cosa rara e molto bella. Siamo molto complici e ci divertiamo molto insieme. Giorni fa dovevamo registrare una clip e ci abbiamo impiegato molto più tempo del previsto: non riuscivamo a smettere di ridere! Appena ci guardavamo, era una risata dietro l’altra. Vederci entrambi protagonisti di questa bella avventura ci fa brillare gli occhi dalla felicità. Siamo complici e tra noi c’è bene e tanta stima“.

Ma a distanza di nove anni da queste parole i due saranno sempre “fratelli”?

Marcello Sacchetta: “Non mi risponde al telefono, adesso aspetto mi chiami lui”.

Ieri sera Marcello Sacchetta ha risposto alle domande dei suoi follower e tra le tante cose ha rivelato che Stefano De Martino non gli risponde più al telefono. Adesso il ballerino aspetta che a chiamarlo sia Stefano: “Se sono ancora amico di Stefano De Martino? Io lo chiamo, lui però non mi risponde più. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò. Elena D’Amario? Siamo amici, tra noi c’è un rapporto come quello che si ha tra fratelli. Anche se non ti senti da tempo è come se ci fossimo visti due minuti prima“.

Ste, alza il telefono e invitalo a Stasera Tutto è Possibile.