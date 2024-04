Ex protagonista di Amici si candida per fare il professore

Per anni Marcello Sacchetta è stato il conduttore del pomeridiano di Amici e anche uno dei professionisti del talent, poi ha deciso di prendere un’altra strada. Nel 2021 l’ex protagonista di Amici ha ringraziato Maria De Filippi per la grande opportunità e sui social ha annunciato che avrebbe lasciato il programma di Canale 5, ma adesso non disdegna l’idea di tornare in un altro ruolo.

Il coreografo rispondendo ai suoi follower ha dichiarato che non tornerebbe a ballare ad Amici, ma che invece gli piacerebbe sedere accanto ad Alessandra Celentano. Marcello sarebbe pronto a fare il professore di danza nella scuola mariana.

“Se vorrei tornare. a ballare ad Amici di Maria? Ho già dato come ballerino, credo sia giusto dare spazio ai giovani. – ha continuato l’ex protagonista di Amici – Tornerei in altre vesti molto volentieri. Un ritorno come maestro ufficiale del programma? Amici… qui chiedono questo. Fissiamo un colloquio? Fatemi sapere.

In effetti Marcello ha tutte le carte in regola per essere un buon professore di Amici, chissà che la chiamata non arrivi.

“Quest’anno, dopo una mia decisione un po’ sofferta, non sarò ad Amici. Non è un addio perché come succede in famiglia, quel posto lì mi fa sentire a casa e spero di poterci ritornare, ma crescendo ho sentito l’esigenza di affrontare il mio percorso da solo, per dimostrare a voi ma soprattutto a me stesso che sono diventato grande.

Ho voglia di mettermi in gioco e cogliere nuove opportunità provando nuovi stimoli e nuove vibrazioni. Per ora dirvi cosa farò o meno non è importante. Lo era sottolineare che ogni volta che ci si imbatte in un cambiamento c’è un rischio e il rischio ha sempre fatto parte del mio carattere, della follia artistica che arde in me, della curiosità che ho di esplorare e affrontare nuove esperienze. Vi ringrazio per questi anni passati insieme e spero di continuare a rendere orgogliosa la mia famiglia, la mia dolce metà e soprattutto voi”.