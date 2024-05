Il libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez uscirà la prossima settimana e oggi Il Fatto Quotidiano ne ha pubblicato un altro estratto. Nel pezzo in questione si parla del primo appuntamento di Chiara e Fedez immortalato dai paparazzi di Chi.

Estratto del libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez: “Quando Chiara ha chiesto aiuto” https://t.co/EgxAb2Vg29 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 24, 2024

“Galeotta fu una barra che il rapper cantava in un brano: “il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. […] Chiara è lusingata dalla citazione e decide di vivere appunto il momento privatamente: posta sui social un video in cui canta Vorrei Ma Non Posto con le sorelle, Fedez vive il momento con altrettanto pudore e su SnapChat le domanda: ‘Chiara limoniamo?‘”.

E ancora:

“Poi si scrivono, lui le chiede di vedersi, ma è estate e ‘le nostre agende non coincidevano’, ha raccontato Chiara anni dopo in una diretta Instagram. Per la cronaca, le agende prevedevano un viaggio tra Cuba, Tulum e le Hawaii per Ferragni e una vacanza con jet privato a Ibiza con una famosa youtuber per Fedez. Insomma, si trattava di trovare spazio tra un meeting sulla sostenibilità ambientale e un ritiro ayurvedico. Per farla breve: i primi di settembre spostano i rispettivi impegni istituzionali, le loro agende finalmente coincidono e vanno a cena insieme vincendo le perplessità di lei che, come spiegherà in seguito, ‘era terrorizzata all’idea che i paparazzi potessero fotografarli‘”.

Lucarelli punge Chiara su Fedez: “Lei forse non sa cosa lui ha fatto”

[…] La paura di Chiara però si materializza qualche giorno dopo quando sulla rivista di gossip ‘Chi’, il 13 settembre 2016, escono le foto di quella cena nel ristorante del lussuoso hotel Palazzo Parigi, a Milano. Non solo, lei e Fedez vengono fotografati di spalle anche quando salgono le scale dell’albergo per ritirarsi nella stanza della fashion blogger. “Notte h0t in suite?, Fedez, una notte con Chiara Ferragni, Beccati dai paparazzi, Chiara e Fedez sorpresi insieme a Milano, Scoop di ‘Chi’“; scrivono i giornali”.

Ed è a questo punto che Selvaggia sottolinea: