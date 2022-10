Ottime notizie in casa della coppia di neo sposini formata da Manuel Locatelli e Thessa Lacovich. Il centrocampista della nazionale italiana e della Juventus e la modella e imprenditrice digitale, hanno infatti da poco annunciato che stanno per avere il loro primo figlio. Una gioia che arriva a pochissimi mesi dal matrimonio, celebrato proprio durante l’estate scorsa.

Credit: locamanuel73 – Instagram

Non è un periodo particolarmente fortunato per Locatelli, per quanto riguarda la sua carriera sportiva. L’ultimo anno, infatti, è stato condito dalla bruciante mancata qualificazione dell’Italia di Roberto Mancini ai campionati mondiali in Qatar.

Inoltre, la Juventus, la squadra per cui Locatelli gioca dall’anno scorso, sta probabilmente affrontando uno dei periodi più difficili della sua storia, arrancando già adesso sia in campionato, che in Champions League.

Tuttavia, il calciatore può gioire per quello che gli sta capitando nella sua vita privata.

Dopo quattro anni di fidanzamento, quest’estate, ha finalmente coronato il suo sogno di amore ed ha sposato la sua Thessa.

I due sono molto legati e durante i campionati europei dell’estate del 2021, dopo un bel gol segnato, Locatelli era diventato noto per l’esultanza che ha fatto mimando la lettera T con le mani. Un’esultanza che dopo quell’occasione, è diventata un’abitudine dopo ogni gol.

Manuel Locatelli diventerà papà per la prima volta

Credit: locamanuel73 – Instagram

Manuel Locatelli oggi ha 24 anni e tutti sono sicuri che la sua carriera si riprenderà e andrà avanti nel migliore dei modi. In molti lo hanno già eletto come un futuro leader della Juventus e lui è assolutamente pronto a prendersi questa responsabilità.

A far maturare ancor di più l’uomo anche al di fuori del campo, ci sarà anche un suo piccolo tifoso in più. O forse tifosa, chissà.

Credit: locamanuel73 – Instagram

È delle ultime ore la notizia che Thessa Lacovich è incinta. A dare l’annuncio ci ha pensato la stessa modella e imprenditrice nel campo dell’E Commerce, che su Instagram ha pubblicato una foto insieme al suo Manuel e mentre mostra il suo pancino ormai evidente.

“Io e te diventiamo tre“: queste le parole di Thessa, con un emoji che mima la commozione per la grande felicità. Nessun indizio ancora sul sesso o sul nome del nascituro, ma tra qualche mese sicuramente si avranno notizie in più.