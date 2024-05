Allerta meteo in Italia per la giornata di venerdì 3 aprile: le Regioni interessate 

La morsa del freddo e del gelo non vuole lasciare l’Italia e la primavera sembra ancora molto lontana. Nella giornata di venerdì 3 Maggio, l’Italia sarà interessata da temporali e da temperature al di sotto della norma, tanto che il dipartimento della Protezione Civile ha diramato un‘allerta meteo gialla per dieci regioni.

I temporali sono attesi soprattutto al Nordest, nelle regioni centrali e in alcune zone del Sud, mentre le temperature faranno registrare valori al di sotto della media in molte parti della Penisola. Le regioni coinvolte dall’allerta meteo gialla saranno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana, Piemonte e Umbria.

Il bollettino di criticità pubblicato sul sito della Protezione Civile segnala rischi di temporali e di rischi idrogeologici in diverse regioni italiane. Tra le aree interessate ci sono bacini idrografici e zone a rischio di inondazioni. Le previsioni meteo per venerdì indicano un bel tempo sulle isole, mentre sul resto d’Italia è atteso un cielo nuvoloso con isolati rovesci e temporali soprattutto in Piemonte, Alta Lombardia, Venezie, regioni centrali, Campania, Basilicata e Puglia. Sul fronte alpino si prevede anche la possibilità di nevicate sopra i 1800-2000 metri.

Le temperature massime saranno in significativo calo al Sud e nelle regioni centrali adriatiche, mentre saranno in rialzo al Nordovest e in Sardegna. I venti occidentali soffieranno soprattutto sul Mar Ionio e sui mari di ponente. Le previsioni meteorologiche e le criticità in Italia vengono costantemente aggiornate in base alle nuove previsioni e alle condizioni in corso. Per consultare il quadro completo, è possibile visitare il sito della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it, dove sono disponibili anche le indicazioni sui comportamenti da adottare in caso di maltempo. Le informazioni sul livello di allerta regionale, sulle criticità locali e sulle misure di prevenzione attuate sono gestite dalle strutture territoriali della Protezione Civile, che collaborano con il Dipartimento per monitorare l’evoluzione della situazione.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità competenti per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche avverse previste per la giornata di venerdì.