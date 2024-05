la ricetta della torta sfoglia facile e deliziosa

La torta salata mortadella e scamorza è un rustico semplice e saporito, perfetto da servire come antipasto, all’ora dell’aperitivo o in occasione di un buffet di festa. Può essere anche un ottimo piatto unico, da completare con un’insalatina mista o delle verdure gratinate, per un pranzo o una cena sfiziosi in famiglia o con gli amici.

Nella nostra versione, un guscio di fragrante pasta sfoglia già pronta racchiude al suo interno un ricco ripieno a base di mortadella, scamorza, tagliata a fettine sottili, e un uovo, sbattuto con un pizzico di sale e pepe. Ti basterà richiudere leggermente i bordi verso il centro, per creare una sorta di arricciatura, quindi procedere con la cottura in forno: croccante all’esterno e filante al cuore, conquisterà i tuoi ospiti sin dal primo assaggio.

A piacere, puoi personalizzarla con gli ingredienti che desideri o che hai a disposizione: puoi sostituire la scamorza con il fiordilatte, ben asciutto, il caciocavallo o il formaggio a pasta filata che più preferisci, oppure con della ricotta vaccina, scolata dal suo siero, per rendere il ripieno più cremoso; inoltre, puoi profumare il tutto con le erbette aromatiche, come erba cipollina, timo e rosmarino.

Al posto della sfoglia, puoi confezionare in casa una brisée o una pasta matta, per una variante più rustica e genuina. Comoda anche da preparare in anticipo e scaldare pochi istanti in forno appena prima del servizio, puoi gustare questa torta salata anche a temperatura ambiente durante un picnic al parco o una scampagnata fuori porta.

Scopri come preparare la torta salata mortadella e scamorza seguendo passo passo procedimento e consigli. Se ti è piaciuta questa ricetta, prova la nostra selezione di golosissime torte salate, come il rustico patate, scamorza e mortadella e la torta salata melanzane e scamorza.

Come preparare la torta salata mortadella e scamorza





Srotola la sfoglia e sistemala, con la sua carta forno, su una teglia da 24 centimetri di diametro .





Bucherella la base con i rebbi di una forchetta e rivestila con le fette di mortadella .





Disponi le fette di scamorza, tagliate finemente .





Versa l’uovo, precedentemente sbattuto con un pizzico di sale e pepe .





Richiudi i bordi della sfoglia verso l’interno, pizzicandoli con le dita in modo da sigillarli .





Cuoci in forno statico preriscaldato a 180 °C per 25 minuti; una volta ben dorata, sfornala e lasciala raffreddare prima di sformarla , quindi trasferiscila su un piatto da portata.





Porta in tavola e gusta la tua torta salata mortadella e scamorza .

Conservazione

La torta salata mortadella e scamorza si conserva in frigorifero, chiusa in un contenitore ermetico o coperta da un foglio di pellicola trasparente, per 1 giorno al massimo.