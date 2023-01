Foo Fighters, primo live dopo la morte di Taylor Hawkins: la data

Il ritorno dei Foo Fighters è ufficiale: la band ha svelato il primo concerto ufficiale dopo la scomparsa di Taylor Hawkins.

Sapevamo già che il momento sarebbe arrivato. Nel loro messaggio di addio al 2022, nell’ultimo giorno dello scorso anno, i Foo Fighters avevano fatto capire che, anche senza Taylor Hawkins, nel 2023 sarebbero tornati a suonare. Un modo anche per omaggiare la memoria del grandissimo batterista, elemento fondamentale del gruppo per molti anni: “Senza Taylor, non saremmo mai diventati la band che eravamo, e senza Taylor, sappiamo che in futuro saremo una band diversa“. Parole importanti che hanno avuto immediatamente un seguito nei fatti: il gruppo ha infatti già ufficializzato il primo concerto per questo nuovo anno. Il primo senza Taylor.

Foo Fighters: il primo concerto senza Taylor Hawkins

La promessa del gruppo americano guidato da Dave Grohl è che in ogni loro concerto Taylor sarà sempre al loro fianco, ogni notte, a suonare con loro, a godersi l’abbraccio e l’affetto dei fan. Una promessa che sarà presto mantenuta. La band è infatti presente nel tabellone di uno dei grandi appuntamenti di questo 2023.

Concerto

Il festival che ha confermato il loro ritorno dal vivo è il Boston Calling Music Festival 2023, che avrà come primi headliner proprio Grohl e compagni. L’appuntamento è per il 26 maggio. Ma non è tutto. La band ha infatti confermato la propria partecipazione anche ad altri importanti eventi sempre negli Stati Uniti.

Nuovo tour europeo per i Foos?

Per ora sappiamo che la band di Best of You suonerà a Boston, e che sarà protagonista anche al Sonic Temple Art & Music Festival di Columbus, in Ohio, e del Bonnaroo di Manchester, in Tennessee. La speranza dei loro fan europei è però di poterli rivedere anche nel Vecchio Continente, visto che tutti gli appuntamenti in programma nel 2022 sono stati ovviamente cancellati dopo la scomparsa tragica e improvvisa di Taylor.

Al momento però la band si è limitata ad annunciare questi primi appuntamenti. Per scoprire eventuali date in Europa dovremo dunque aspettare ancora qualche settimana.