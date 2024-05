Maltempo in Italia, allerta meteo per la giornata di giovedì 9 maggio: le Regioni a rischio

L’andamento meteorologico in Italia continua a destare preoccupazione poiché il vortice depressionario che sta interessando il paese si sposterà ulteriormente verso sud, portando con sé una serie di complicazioni atmosferiche, soprattutto nelle regioni meridionali. Di conseguenza domani, giovedì 9 maggio, sono previsti numerosi temporali nel Sud Italia. Al contempo, nel settentrione, si avrà un consolidamento di un promontorio di alta pressione, il che dovrebbe garantire un miglioramento delle condizioni meteo, accompagnato da un aumento delle temperature.

L’allerta meteo gialla, emessa dalla Protezione Civile, è un segnale di massima attenzione per alcune regioni del Sud Italia. Tra queste, Basilicata, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria sono particolarmente sotto osservazione per il rischio di temporali, mentre altre zone, sempre in queste regioni, sono a rischio idrogeologico e idraulico. Per esempio, in Calabria, diverse aree, incluse quelle del versante jonico e tirrenico, sono interessate dal rischio idrogeologico, mentre in Campania, regione a forte vocazione turistica, si segnalano criticità in aree come il Basso Cilento, l’Alto Volturno e il Matese, la Piana Campana e Napoli. Anche in Puglia, soprattutto nei bacini del Lato e del Lenne, e nel Salento, si prevedono fenomeni critici, così come in Sicilia, dove il rischio idrogeologico coinvolge il nord-orientale, il versante tirrenico e le isole Eolie.

Le previsioni per giovedì 9 maggio delineano un quadro piuttosto variegato. Al Nord, si attende un ritorno del sole, con qualche nuvola sulle Alpi e la possibilità di temporali isolati nelle Prealpi lombarde nel pomeriggio. Le regioni centrali, come Toscana, Umbria e Marche, vedranno gradualmente schiarirsi il cielo.

Nel Sud, invece, il quadro sarà più complesso, con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e precipitazioni sparse, accompagnate da temporali locali, soprattutto in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Anche in Puglia meridionale, nel Lazio meridionale e nella parte meridionale della Sardegna si prevedono precipitazioni, sebbene più isolate.