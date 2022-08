Madonna ha un grande legame con l’Italia e spesso negli ultimi anni è venuta nel nostro paese per festeggiare il suo compleanno che cade il 16 agosto. Anni fa l’abbiamo vista a Firenze, l’anno scorso ha visitato la Puglia, mentre quest’anno ha optato per la Sicilia. Ieri, ad esempio, è stata vista a Noto, in provincia di Siracusa.

Il party ufficiale ci sarà ovviamente domani, ma già ieri Madonna ha avuto il piacere di passare una serata siciliana in compagnia di tutta la famiglia. C’erano i suoi collaboratori più stretti, il suo fidanzato e tutti i suoi figli, Rocco compreso con cui in passato ha avuto non poche divergenze.

Madonna, per il compleanno del 2021 ha avuto Albano come ospite

Lo scorso anno per festeggiare alla grande il suo 63esimo compleanno ha avuto pure il piacere di avere Albano come ospite a cantarle Happy Birthday To You.

Intervistato da DiPiù, Albano ha così ricordato il compleanno di Madonna.